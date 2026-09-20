Protección Civil de Monterrey realizó diversos simulacros preventivos con motivo del Día Nacional de Protección Civil, en los que participaron personal municipal y ciudadanos de la capital de Nuevo León.

Los ejercicios se llevaron a cabo a las 12:00 horas en instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey, además del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), la Dirección de Tránsito y la Academia de Policía.

Protección Civil de Monterrey evalúa respuesta ante emergencias

Daniel Betancourt Saldaña, director de Protección Civil de Monterrey, explicó que los simulacros forman parte de las acciones de prevención para preparar a la población ante una posible emergencia o contingencia.

Durante estos ejercicios se evalúa principalmente que las personas puedan salir de manera ordenada, además del tiempo que toma trasladarse desde una vivienda o lugar de trabajo hasta un punto seguro.

El funcionario también destacó la importancia de que las familias regiomontanas cuenten con un plan familiar de Protección Civil y una mochila de emergencia, herramientas que han sido promovidas mediante ejercicios realizados en distintas colonias del municipio.

Protección Civil de Monterrey realiza simulacro preventivo (Cortesía )

Más de 112 mil personas se registraron para el simulacro en Monterrey

De acuerdo con datos de la Coordinación Nacional, más de 112 mil personas se registraron para participar en el simulacro en el municipio de Monterrey, además de más de 2 mil inmuebles.

Protección Civil de Monterrey invitó a las familias a participar en este tipo de ejercicios para identificar áreas de oportunidad y mejorar su preparación ante una emergencia.

Las autoridades municipales señalaron que estos simulacros permiten fortalecer la cultura de prevención y contar con protocolos de actuación ante posibles contingencias.