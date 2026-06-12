Cientos de regiomontanos fueron acercándose desde temprana hora al Regio Fest, organizado por el Gobierno de Monterrey en el Parque España , hasta abarrotar la zona de la transmisión que fue instalada en la Plaza Zaragoza, para disfrutar del inicio de la Copa Mundial 2026.

Al ver salir a los seleccionados nacionales y al pitido del árbitro, los gritos de México comenzaron a inundar las tribunas.

Dentro de las experiencias vividas por las familias fue el pintarse la cara de tricolor, disfrutar del partido, pero sobre todo vivir el Regio Fest de Monterrey.

En este primer día de Mundial, el Gobierno de Monterrey ofreció diversas actividades de esparcimiento para todas las edades, espectáculos infantiles, comediantes y por la noche, un concierto del grupo Costumbre.

Asistentes al Regio Fest disfrutaron el inicio de la Copa Mundial 2026 en el Parque España. (cortesía )

En el Parque España, la temperatura futbolera ardía

El juego de apertura entre México y Sudáfrica de la Copa Mundial 2026, hizo sufrir y festejar a los asistentes del Regio Fest; cada vez que los seleccionados nacionales que portaban la verde se acercaban a la portería contraría, la gente permanecía expectante hacía exclamaciones si se anotaba un gol o no.

En el minuto 8 se dio el primer indicio del triunfo para la selección mexicana cuando cayó la primera anotación, lo que provocó porras y festejos.

Los aficionados disfrutaron de los 90 minutos de la justa deportiva, exigiendo desde Monterrey que los jugadores dieran lo máximo.

Cuando llegó el momento de la tarjeta roja, el estrés se dibujó en los rostros de todos y a la vez llegó el festejo porque si bien el rival estaba permanentemente debilitado, dando un clara ventaja a los de casa.

Esta fue la primera vez que la selección mexicana gana un partido de inauguración, lo cual se confirmó en el minuto 66 con el segundo gol y obtuvieron los 3 puntos.

Al final de la justa futbolera en la Plaza Zaragoza durante el Regio Fest, retumbó el mariachi para festejar el triunfo de la selección.