Autoridades del Gobierno de Monterrey para regular el comercio informal en las calles principales, la Secretaría del Ayuntamiento de Monterrey, a través de la Dirección de Comercio instauró un operativo, del cual resultaron 42 decomisos a vendedores ambulantes.

Las autoridades informaron que recorrieron la avenida Benito Juárez, en el tramo que comprende de Aramberri hasta Morelos, y la calle Padre Mier. Asimismo, las acciones concluyeron en los alrededores del Parque Fundidora.

Estas acciones fueron implementadas en puntos de alta afluencia peatonal y zonas turísticas, en donde también se concentra una mayor parte del comercio informal.

Las autoridades se concentraron en las arterias principales de la ciudad que albergan alta presencia de transeúntes. (CORTESÍA )

Comerciantes no contaban con los permisos vigentes

Durante las inspecciones, se encontró que la mayoría de los comerciantes no contaba con los permisos vigentes emitidos por el municipio, por lo que se procedió al aseguramiento de la mercancía.

Con estas acciones, el municipio de Monterrey busca asegurar el orden vial, garantizar el libre tránsito peatonal en las banquetas del centro y asegurar que la actividad comercial se realice dentro del marco legal establecido.