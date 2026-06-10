“Los Primeros 2026” se consolida como una iniciativa de Monterrey para impulsar el desarrollo deportivo de las nuevas generaciones, mediante un espacio de formación dirigido a niñas, niños y jóvenes interesados en fortalecer sus habilidades dentro del basquetbol.

La clínica reúne a 200 participantes, quienes reciben entrenamiento y capacitación técnica de la mano de reconocidas figuras del baloncesto, entre ellas los exjugadores de la NBA Eduardo Nájera y Jason Terry, además de la basquetbolista mexicana Nataly Gutiérrez.

Monterrey fortalece la formación de nuevas generaciones de deportistas

Las actividades contemplan sesiones prácticas, enseñanza de fundamentos del juego y ejercicios enfocados en perfeccionar las capacidades deportivas de los asistentes. Asimismo, se promueven valores como la disciplina, el trabajo en equipo, la perseverancia y la sana convivencia.

La clínica se desarrolla en el gimnasio polivalente de la Ciudad Deportiva, instalaciones que fueron rehabilitadas para ofrecer espacios adecuados para la práctica y formación de nuevos talentos deportivos.

Además de contribuir al desarrollo de habilidades en el basquetbol, la iniciativa busca acercar a niñas, niños y jóvenes a referentes internacionales del deporte, promoviendo la actividad física como una herramienta para fomentar hábitos saludables y fortalecer el tejido social.

Este tipo de programas amplían las oportunidades de formación, recreación y crecimiento para las juventudes, al tiempo que impulsan una mayor cultura deportiva en la ciudad.

Con acciones como “Los Primeros 2026”, Monterrey reafirma su compromiso con la creación de espacios de aprendizaje y desarrollo integral que favorezcan la participación de las nuevas generaciones y consoliden al deporte como un instrumento de bienestar, inclusión y convivencia social.