El gobierno de Monterrey aprobó por unanimidad los nombramientos de la nueva titular de la Contraloría Municipal y de la directora general del Instituto Municipal de las Mujeres Regias, como parte de la estrategia para fortalecer áreas clave de la administración pública local.

Las autoridades municipales señalaron que la nueva titular de la Contraloría tendrá la responsabilidad de supervisar el correcto uso de los recursos públicos, además de reforzar las tareas de vigilancia interna, rendición de cuentas y combate a posibles actos de corrupción dentro del gobierno municipal.

Monterrey refuerza transparencia y políticas para mujeres con nuevos nombramientos

La Contraloría Municipal es considerada una de las áreas estratégicas de la administración local, ya que se encarga de evaluar el desempeño de dependencias y garantizar que los recursos se ejerzan conforme a la ley.

Por otra parte, el Instituto Municipal de las Mujeres Regias continuará impulsando programas enfocados en igualdad sustantiva, prevención de violencia de género y desarrollo integral de las mujeres en Monterrey.

Monterrey busca consolidar una administración más eficiente y transparente. (cortesía)

Asimismo, el Cabildo destacó que la aprobación unánime refleja el consenso entre las distintas fuerzas políticas para fortalecer instituciones fundamentales para el funcionamiento del municipio.

Estos cambios forman parte de una estrategia para mejorar la operación administrativa y ofrecer servicios públicos más eficientes y cercanos a la ciudadanía.

Con este acuerdo, Monterrey busca consolidar una gestión enfocada en la transparencia gubernamental, la rendición de cuentas y la atención de temas prioritarios con perspectiva social.