Monterrey invitó a la ciudadanía a celebrar el 59 aniversario del Parque España, uno de los espacios recreativos más emblemáticos de la ciudad, con un programa de actividades gratuitas diseñado para que niñas, niños, jóvenes y adultos disfruten de un fin de semana en familia.

Las actividades iniciarán a partir de las 11:00 horas e incluirán música en vivo, rifas, funciones de lucha libre, juegos inflables y el tradicional pastel, como parte de los festejos por un año más de este icónico parque.

Parque España espera a miles de familias durante su 59 aniversario en Monterrey

La entrada al Parque España será totalmente gratuita, por lo que las autoridades municipales invitaron a las familias regiomontanas a aprovechar las instalaciones para convivir y disfrutar de las áreas verdes, la ciclopista, las palapas y las albercas, que permanecen abiertas durante la temporada de verano.

La celebración se llevará a cabo en un periodo de alta afluencia a los parques municipales. Tan solo el pasado fin de semana, más de 10 mil personas visitaron los parques España, Aztlán, Monterrey 400 y Tucán para disfrutar de las vacaciones de verano.

Desde el inicio de la temporada acuática, el 21 de marzo, estos cuatro espacios recreativos han recibido más de 580 mil visitantes, consolidándose como puntos de encuentro para la convivencia, el deporte y el esparcimiento de las familias de Monterrey.