El Cabildo de Monterrey aprobó la cuarta modificación al Presupuesto de Egresos 2026, que contempla una ampliación de 126 millones 200 mil 518 pesos, durante una sesión ordinaria.

La propuesta fue presentada por la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales, a partir de un análisis de la Tesorería Municipal sobre el comportamiento financiero del municipio. El estudio identificó ingresos excedentes, rendimientos financieros, ajustes a distintos fondos y ministraciones de recursos estatales y federales que deben incorporarse al presupuesto para su correcta ejecución.

Monterrey incorpora ingresos excedentes y recursos estatales y federales al presupuesto

Con la modificación, el presupuesto municipal pasa de 11 mil 720 millones 665 mil 196 pesos a 11 mil 846 millones 865 mil 715 pesos, de acuerdo con las cifras difundidas por el Ayuntamiento.

La actualización también contempla adecuaciones a distintas partidas presupuestales para ajustar la distribución de los recursos conforme a las necesidades de las áreas municipales y de la población.

La administración encabezada por el alcalde Adrián de la Garza señaló que el ajuste forma parte de su estrategia para mantener la estabilidad financiera, ejercer los recursos públicos con responsabilidad, eficiencia y transparencia, y atender las prioridades de Monterrey sin recurrir al endeudamiento.

Cabildo de Monterrey aprueba informe financiero de octubre

Durante la misma sesión ordinaria, el Cabildo aprobó el informe financiero correspondiente al mes de octubre, presentado por la Tesorería Municipal.

El documento da cuenta del comportamiento de las finanzas públicas y del ejercicio de los recursos municipales durante ese periodo.

La cuarta modificación al Presupuesto de Egresos 2026 incorpora los recursos identificados por la Tesorería y contempla ajustes en las partidas presupuestales para adecuar el gasto a las necesidades de la administración municipal.