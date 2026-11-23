La Feria de Afores Monterrey 2026 ofrece más de 40 trámites y asesorías gratuitas para que las personas trabajadoras puedan consultar, actualizar y dar seguimiento a su cuenta individual de ahorro para el retiro. La jornada se realiza del 20 al 22 de noviembre en la Plaza Zaragoza y los bajos del Palacio Municipal.

El encuentro es organizado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), en coordinación con el Gobierno de Monterrey, y reúne en un mismo espacio a las 10 Administradoras de Fondos para el Retiro que operan en México.

Feria de Afores Monterrey 2026 reúne trámites sobre pensiones y ahorro para el retiro

Entre los servicios disponibles se encuentran la localización de cuentas Afore, consulta de saldos y semanas cotizadas, actualización y corrección de datos personales, así como revisión de estados de cuenta.

También se brinda orientación sobre pensiones, retiros, vivienda y derechos laborales, con el propósito de que las personas asistentes puedan resolver dudas y realizar distintas gestiones sin tener que trasladarse a varias instituciones.

Además de las administradoras, participan organismos como el IMSS, ISSSTE, INFONAVIT, FOVISSSTE, SAT, CONDUSEF, RENAPO, PROFEDET y el Registro Civil de Nuevo León.

La concentración de estas instituciones busca facilitar el acceso a información sobre el patrimonio de los trabajadores y promover la educación financiera, para que puedan conocer sus derechos y tomar decisiones informadas sobre su futuro pensionario.

Horarios y requisitos para realizar trámites gratuitos en la Feria de Afores

La atención al público se brinda de 9:00 a 18:00 horas en la Plaza Zaragoza y los bajos del Palacio Municipal de Monterrey. Los servicios y asesorías no tienen costo y están dirigidos a las personas interesadas en revisar su situación ante las administradoras y organismos participantes.

Para facilitar las gestiones, se recomienda acudir con identificación oficial vigente, CURP, Número de Seguridad Social y comprobante de domicilio reciente.

La Feria de Afores Monterrey 2026 permanecerá abierta hasta el domingo 22 de noviembre y busca acercar servicios especializados a los trabajadores, además de ofrecer herramientas para conocer y planear mejor el ahorro destinado al retiro.