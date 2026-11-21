El Gobierno de Monterrey, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible (SEDUSO), realizó el conversatorio “Movilidad, Café y Negocios Biciamigables: Conversaciones que Resuelven”, un encuentro para reflexionar sobre la movilidad en Monterrey, el crecimiento de la ciudad y los desafíos de la transformación urbana en Monterrey.

La edición, titulada “¿Hacia dónde nos movemos? Ciudades en crecimiento”, reunió a especialistas, ciudadanía y representantes de distintos sectores en BreadBox, ubicado en el Centro de Monterrey, donde abordaron temas relacionados con el espacio público, el urbanismo y las formas en que las personas habitan y se desplazan por la ciudad.

Dialogan sobre movilidad y crecimiento urbano

Durante el conversatorio de movilidad, las y los asistentes participaron en dinámicas de intercambio de ideas y propuestas para construir calles más accesibles, seguras e incluyentes.

Entre los temas abordados estuvieron la necesidad de contar con espacios verdes, banquetas dignas, arbolado y condiciones que favorezcan la convivencia entre peatones y los distintos medios de transporte, en el marco de los retos que enfrentan las ciudades en crecimiento.

El encuentro contó con la participación del coordinador en IMPLANC de Monterrey; Águeda Gon, Enrique Adame, la directora de Camino Colectivo; Elena Hernández Villarreal, fundadora de ARRE Concept, y Claudia Ledezma, coordinadora en el Centro para el Futuro de las Ciudades.

Monterrey reúne especialistas para dialogar sobre movilidad y transformación (cortesía )

Buscan una ciudad más accesible y sostenible

Con este tipo de encuentros, el Gobierno de Monterrey busca impulsar la participación ciudadana y generar espacios de diálogo que contribuyan a pensar y construir una ciudad más accesible, incluyente y preparada para responder a los desafíos de su crecimiento.

Las conversaciones también buscan aportar propuestas para fortalecer la movilidad sostenible, el urbanismo en Monterrey y el desarrollo de espacio público en Monterrey, con condiciones que favorezcan la convivencia y una mejor calidad de vida.