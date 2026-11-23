El Gobierno de Monterrey retiró aproximadamente 60 toneladas de desechos de un tiradero clandestino ubicado en el Antiguo Camino a Villa de Santiago, donde se realizaron trabajos de limpieza a lo largo de un kilómetro.

Durante una visita a la zona, el secretario de Servicios Públicos, Hugo Salinas, dio a conocer que las autoridades municipales tienen identificados alrededor de 300 tiraderos clandestinos en distintos sectores de la ciudad, por lo que reforzarán las labores de vigilancia y atención.

Monterrey identifica 300 tiraderos clandestinos y refuerza labores de limpieza

Hugo Salinas explicó que la acumulación de basura, muebles, escombro y otros materiales en lugares no autorizados genera contaminación, afecta la imagen urbana y representa riesgos para la salud pública. Además, advirtió que estos residuos pueden obstruir el sistema de drenaje pluvial.

El funcionario señaló que el problema requiere atención constante y pidió a los habitantes reportar a las personas que arrojen desechos en espacios públicos o sitios no autorizados. Indicó que las denuncias pueden realizarse de manera anónima para facilitar la identificación de quienes incurren en estas prácticas.

Las labores en el Antiguo Camino a Villa de Santiago forman parte de las acciones instruidas por el alcalde Adrián de la Garza para mantener la supervisión en distintos sectores de Monterrey y atender los puntos donde se detecte acumulación de residuos.

Tirar basura y escombro en sitios no autorizados puede generar multas en Monterrey

El secretario de Servicios Públicos informó que las personas que depositen basura, muebles, escombro y otros materiales en lugares no autorizados pueden recibir sanciones económicas de 8 mil 646 a 43 mil 428 pesos, aplicadas conforme a la reglamentación municipal.

Para reportar estos casos, la ciudadanía puede comunicarse al 072 o enviar información mediante las redes sociales oficiales del Gobierno de Monterrey y de la Secretaría de Servicios Públicos.

El municipio reiteró el llamado a evitar el depósito ilegal de residuos y colaborar con las autoridades mediante denuncias, con el propósito de reducir la proliferación de tiraderos clandestinos y mantener limpios los espacios públicos.