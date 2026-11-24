En vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la titular de la Comisión Operativa Municipal (COM) de Movimiento Ciudadano Monterrey, Martha Herrera, exigió al alcalde Adrián de la Garza que la UAVVI Monterrey vuelva a operar las 24 horas, los siete días de la semana, con policías especializados, pues actualmente cierra a las 17:00 horas y no hay quien atienda a las víctimas.

Los datos que publicó el propio municipio muestran que cerca del 40 por ciento de las llamadas al 911 por violencia de género, llegan entre las 08:00 de la noche y la 01:00 de la mañana. Y la violencia no cierra a las 5:00, el municipio sí. Martha Herrera, titular de la COM de Movimiento Ciudadano Monterrey

Martha Herrera y Sandra Pámanes, Movimiento Ciudadano Monterrey (cortesía)

UAVVI Monterrey dejó de operar las 24 horas

De acuerdo con datos del propio municipio, cerca del 40 por ciento de las llamadas al 911 por violencia de género llegan entre las 20:00 y las 01:00. Actualmente, la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia atiende de lunes a viernes, de 08:00 a 17:00 horas, aunque en 2022 operaba 24/7 y el alcalde Adrián de la Garza prometió mantenerlo.

La titular de la Comisión detalló que la COM Monterrey realizó un ejercicio para corroborar a dónde envían las llamadas de auxilio que debería responder la UAVVI; sin embargo, nadie los atendió.

La violencia familiar en Monterrey es uno de los delitos más denunciados en la ciudad, pues en lo que va del año acumula 2 mil 844 denuncias, aunque desde junio se ha visto un incremento, ya que cada mes se han registrado más de 300 denuncias.

De acuerdo con cifras de la Fiscalía General, de Justicia de enero a octubre de este año se acumulan 2 mil 844 denuncias por violencia familiar, lo que da un promedio de nueve diarios, nueve. [...] Y esa violencia escala a partir de junio, de junio a octubre de este año, se han reportado más de 300 casos de violencia familiar al mes, solo en Monterrey, septiembre es el que tiene la cifra más alta, 352 casos. Martha Herrera, titular de la COM de Movimiento Ciudadano Monterrey

La titular de la Comisión Operativa Municipal señaló que entre 2022 y 2023, Monterrey capacitó a 789 policías en un protocolo de atención a la violencia familiar y construyó un modelo que se presentó como único en el país.

Asimismo, advirtió que la UAVVI tampoco tiene certeza jurídica, pues el reglamento municipal la ubica en la Secretaría de Seguridad y el municipio la presenta como parte del Instituto Municipal de las Mujeres Regias.

Agregó que no se han dado datos específicos sobre la atención que la UAVVI ha brindado, ni en qué sectores o tipos de apoyo.

A 10 años de la Alerta de Violencia de Género en Nuevo León

La titular de la COM Monterrey recordó que el 18 de noviembre se cumplieron 10 años de la Alerta de Violencia de Género en Nuevo León, que incluye a Monterrey y otros cuatro municipios.

Como cada año vamos a ver edificios iluminados de naranja, moños naranjas, discursos y hoy yo no vengo a dar un discurso. Hoy yo vengo a hablar en nombre de las mujeres de Monterrey. Hoy vengo a hablar de los datos, hoy vengo a hablar de historias, de personas. Martha Herrera, titular de la COM de Movimiento Ciudadano Monterrey

La titular de la COM hizo un llamado a quienes viven violencia a llamar al 911, y a quienes pidieron ayuda al municipio y no la recibieron, a contarlo de manera confidencial en el sitio de la COM Monterrey.

Señor alcalde, mañana en lugar de un moño naranja, en lugar de iluminar el edificio, atienda a las mujeres y abra la UAVVI de noche y abra la UAVVI 24/7, el fin de semana, todos los días, a toda hora, 10 años en alerta son demasiados para Monterrey. Las mujeres y nuestras familias merecemos más. Monterrey merece más. Martha Herrera, titular de la COM de Movimiento Ciudadano Monterrey

Por su parte, la coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano en Monterrey, Sandra Pámanes dijo que al alcalde Adrián de la Garza no le importa garantizar la seguridad de las mujeres.

En cuanto a esta fecha, que como bien se menciona tiene que ser el principal motivo para exigir a la autoridad municipal que se ponga a trabajar en un tema tan importante como es la protección de los derechos de las mujeres [...] Obviamente con este retroceso que ha tenido la administración municipal donde ya existía un protocolo, simplemente nos damos cuenta que las mujeres a Adrián de la Garza no le importan, su seguridad y sobre todo el desarrollo pleno de ellas en una ciudad tan importante como es Monterrey, no le importan en lo más mínimo. Sandra Pámanes, coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano en Monterrey

La coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano en Monterrey, Sandra Pámanes agregó que la policía municipal debería enfatizar la atención a las víctimas de violencia y actualmente no se está cumpliendo.

Martha Herrera y Sandra Pámanes, Movimiento Ciudadano Monterrey (cortesía)

Entre las cinco peticiones hechas desde Movimiento Ciudadano Monterrey están que la UAVVI vuelva a operar 24/7 con policías especializados, que se actualice el Reglamento de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que se informe su presupuesto desde su creación y que se presente un balance público de cada medida de la alerta que le corresponde a Monterrey.