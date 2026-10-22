La titular de la Comisión Operativa Municipal (COM) de Movimiento Ciudadano Monterrey, Martha Herrera, destacó la importancia de los contrapesos ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil durante su participación en los Diálogos Intersectoriales, donde se analizaron las principales tendencias del país.

En la mesa también participaron el representante de Somos México ante el INE, Emilio Álvarez; Laura Haro, integrante del PRI, y Federico Anaya, de Morena.

Durante el encuentro, la titular de la COM, Martha Herrera señaló que la transformación de las comunidades requiere oposición, contrapesos y una ciudadanía activa que exija resultados a sus gobiernos.

No hay transformación posible sin tres cosas: contrapesos que funcionen, una oposición que conecte con lo que la gente vive y una ciudadanía que despierte. Martha Herrera, titular de la COM de Movimiento Ciudadano Monterrey

Martha Herrera participa en Diálogos Intersectoriales (cortesía )

Martha Herrera destaca papel de las organizaciones civiles

La titular de la COM Monterrey sostuvo que las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel relevante como contrapeso de los gobiernos y como generadoras de soluciones para las comunidades.

Explicó que estas organizaciones producen información para identificar problemas, atienden necesidades en lugares donde el gobierno no llega y supervisan acciones públicas, incluso cuando existen obstáculos para avanzar por la vía legislativa.

La titular de la COM Monterrey, Martha Herrera advirtió que la falta de financiamiento, las cargas administrativas y la violencia contra personas defensoras y periodistas representan riesgos para la continuidad de estas labores. En ese contexto, subrayó la importancia de fortalecer las condiciones para que las organizaciones civiles puedan mantener sus actividades.

Presupuesto Participativo en Monterrey: solo seis proyectos han arrancado

Al referirse a la situación de Monterrey, la titular de la COM Monterrey, Martha Herrera señaló que cerca de 50 mil vecinos votaron por las obras que querían para sus colonias mediante el Presupuesto Participativo.

Sin embargo, afirmó que, de un total de 60 proyectos, únicamente seis han comenzado, situación que, desde su perspectiva, refleja una falta de atención a los intereses expresados por la ciudadanía.

Aquí vemos a la sociedad civil en acción, porque la participación ciudadana no termina en el voto: cuando la gente se organiza, el gobierno tiene que responder. Martha Herrera, titular de la COM de Movimiento Ciudadano Monterrey

Durante los Diálogos Intersectoriales, la representante de Movimiento Ciudadano insistió en que la participación ciudadana debe mantenerse más allá de las elecciones y traducirse en seguimiento a las decisiones públicas y a las necesidades de las comunidades.