Martha Herrera, titular de la Comisión Operativa Municipal (COM) de Movimiento Ciudadano Monterrey, dialogó con integrantes del Club ExaTec Empresarial Monterrey sobre la importancia de construir alianzas que impulsen el desarrollo social, la sostenibilidad, la inclusión y el liderazgo en Nuevo León.

Durante la conferencia “Alianzas que transforman. Sinergias de impacto social y valor compartido”, Herrera compartió experiencias sobre la colaboración entre empresas, organizaciones y autoridades, así como las oportunidades para generar beneficios sociales a partir de recursos y capacidades compartidas.

Martha Herrera destaca el valor de las alianzas para el desarrollo social de Nuevo León

En su encuentro con la comunidad empresarial, Martha Herrera recordó que el diálogo con especialistas y distintos sectores contribuyó a sentar las bases de estrategias ciudadanas como Hambre Cero, iniciativa que, de acuerdo con lo expuesto por la funcionaria, ayudó a reducir la pobreza y la pobreza extrema en Nuevo León. Añadió que las alianzas permitieron multiplicar seis veces su alcance.

La titular de la COM de Movimiento Ciudadano Monterrey señaló que para construir acuerdos duraderos es necesario convocar, diseñar y soltar.

Explicó que convocar implica reunir a personas con distintas perspectivas alrededor de un propósito común; diseñar requiere establecer reglas claras, mecanismos de gobernanza y datos verificables, mientras que soltar significa permitir que las alianzas crezcan y desarrollen su propia identidad.

Herrera también destacó la importancia de fortalecer el networking, las sinergias y las oportunidades de negocio en la zona metropolitana de Monterrey, mediante relaciones que trasciendan la firma de convenios y se traduzcan en acciones concretas.

Martha Herrera propone reto para convertir recursos empresariales en soluciones sociales

Como parte de su participación, Herrera invitó a los asistentes a poner en práctica el “reto uno-uno-uno”, una propuesta para identificar recursos que las empresas desaprovechan y convertirlos en oportunidades de colaboración.

El primer paso consiste en detectar un recurso que se esté perdiendo o utilizando por debajo de su capacidad, como alimentos, inventario excedente, espacios logísticos, horas de talento o datos.

Después, propuso contactar a una persona de otro sector con quien no se haya trabajado previamente, ya sea de una organización civil, una dependencia gubernamental o el ámbito académico.

El tercer paso es programar una conversación para explorar cómo ese recurso puede contribuir a resolver un problema específico de Monterrey. Con esta dinámica, la funcionaria planteó pasar de las intenciones a relaciones de colaboración que produzcan resultados.

Durante el encuentro, Herrera enfatizó que el objetivo no debe limitarse a formalizar acuerdos, sino a construir vínculos que tengan continuidad y propósito. La reunión también permitió intercambiar perspectivas sobre el papel de las empresas en el desarrollo comunitario, la innovación y la generación de oportunidades.

Club ExaTec Empresarial Monterrey promueve la colaboración entre egresados

Martha Herrera fue recibida por Arturo Ruiz, presidente del Club ExaTec Empresarial Monterrey, junto con otros integrantes de la organización. Durante la reunión, se destacó la importancia de entender a las empresas como sistemas que requieren reglas, procedimientos y seguimiento para alcanzar sus objetivos.

Ruiz agradeció la participación de Herrera, así como la de Everaldo Alpuche y Norberto Vidaña. En un mensaje sobre la conferencia, señaló que las alianzas que perduran no son únicamente las que se firman en papel, sino aquellas que se llevan a la práctica y cuentan con seguimiento.

El Club ExaTec Empresarial Monterrey funciona como un espacio de encuentro para egresados del Tecnológico de Monterrey vinculados con el sector empresarial, quienes buscan impulsar la colaboración y generar oportunidades de desarrollo.

La participación de Herrera se centró en promover una visión de las alianzas como herramientas para conectar capacidades, fortalecer el liderazgo y atender necesidades sociales mediante acciones coordinadas entre distintos sectores.