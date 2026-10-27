Martha Herrera, coordinadora de la Comisión Operativa Municipal de Movimiento Ciudadano en Monterrey, presentó la segunda entrega de un expediente ciudadano que documenta más de 100 puntos con luminarias apagadas, intermitentes o retiradas, así como 30 sitios con cables en el suelo o colgando a baja altura.

Los reportes corresponden a por lo menos 18 colonias y fueron recopilados durante una semana de recorridos nocturnos, además de información proporcionada por las y los vecinos.

Herrera señaló que el cableado en desuso y las fallas de alumbrado representan riesgos para la población, por lo que pidió al municipio atender los puntos identificados y transparentar los resultados de su programa de retiro de cables.

Martha Herrera pide transparentar el retiro de cables y reparar luminarias en Monterrey

Entre los casos documentados se encuentra Valle de Infonavit, donde, según los reportes vecinales, hay cables en la calle desde hace más de dos años y continúa sin colocarse la lámpara que el municipio retiró. En Valle Verde, sobre Ruiz Cortines, las personas que caminan por la zona dependen de la luz de los automóviles para desplazarse.

En la colonia LTH, los cables permanecen tirados desde hace más de 15 días y se han acumulado más de 40 reportes sin respuesta, de acuerdo con la información presentada. También se identificaron cables colgando en el primer cuadro de la ciudad, en calles como Platón Sánchez, Isaac Garza y Pino Suárez.

Herrera recordó que el pasado 30 de agosto el municipio informó que había superado su meta al retirar un millón 370 mil metros de cable en desuso en más de 80 colonias. Ante ese anuncio, solicitó conocer el inventario de los materiales retirados, con información por colonia, calle y fecha, además de precisar cuánto cable retiraron las empresas de telecomunicaciones y cuánto correspondió al gobierno municipal.

La coordinadora también pidió atender las luminarias incluidas en el expediente en un plazo de 48 horas, conforme a las condiciones del contrato de alumbrado, que establece una operación de 97% de las luminarias y tiempos de atención de entre 24 y 48 horas. Como ejemplo, mencionó una lámpara de la colonia Independencia que, según el reporte, lleva cinco meses apagada.

Asimismo, señaló que el municipio no había respondido a los 76 reportes de alumbrado entregados la semana anterior, correspondientes a 38 colonias.

Movimiento Ciudadano solicita un plan para atender cables y luminarias en Monterrey

En el oficio entregado en las oficinas de la alcaldía, la Comisión Operativa Municipal de Movimiento Ciudadano solicitó el inventario del cable retirado, desglosado por colonia y fecha; información sobre la participación de las empresas de telecomunicaciones; y la poda y revisión de los puntos donde las ramas se enredan con el cableado o bloquean la iluminación.

También pidió que el municipio informe qué medidas tomará para atender los cables que cuelgan por debajo de la altura permitida y que se gestionen con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) los casos en los que las ramas interfieren con sus líneas.

Durante la rueda de prensa participó la diputada local Sandra Pámanes, coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Nuevo León, quien consideró que hace falta voluntad política para resolver los problemas de la ciudad.

Pámanes también planteó la necesidad de establecer nuevamente un convenio de colaboración entre el municipio y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, con el propósito de coordinar a las empresas que prestan servicios de telecomunicaciones e identificar los puntos donde se requiere retirar cableado en desuso.

Finalmente, Herrera invitó a las y los habitantes de Monterrey a seguir enviando fotografías y ubicaciones de cables colgando, ramas que obstruyen la luz y luminarias apagadas mediante la página de la Comisión Operativa Municipal de Movimiento Ciudadano y sus redes sociales.