Este martes 24 de noviembre, un grupo de activistas llevó playeras al Congreso de Nuevo León para exigir la protección de la mariposa monarca tras la fumigación realizada por el equipo de Lorena de la Garza.

Durante la manifestación, los inconformes acudieron al recinto legislativo junto con representantes de Change.org para exigir que el Congreso tome medidas contra la legisladora.

La situación terminó en su expulsión del Congreso de Nuevo León, luego de que la diputada de Morena, Anylú Hernández, denunciara haber sido agredida con las camisas lanzadas desde las alturas.

Lorena de la Garza admite error por fumigar parque con mariposas monarca para evento (Captura de pantalla)

Mariposa monarca: activistas fueron expulsados del Congreso de Nuevo León

En redes sociales circuló el momento en el que el activista conocido en redes como “La Ranita de Nogales”, junto a otros manifestantes, lanza consignas y arroja camisas de protesta al Pleno.

A raíz de este hecho, la presidenta del Congreso de Nuevo León, Perla Villarreal, ordenó a la seguridad legislativa retirar del edificio al grupo de activistas de la mariposa monarca.

Por su parte, la diputada Anylú Hernández mencionó que fue golpeada con camisas y recriminó que los activistas la hayan atacado directamente, situación por la que pidió el inicio de una investigación.

Yo lo que quiero primero es que nosotros estamos aquí legislando y nosotros estamos aquí trabajando para que vengan personas a lanzarnos objetos que desconocemos cuáles son, entonces pedirles que se haga una investigación. Anylú Hernández

Al principio de la protesta, los activistas cuestionaban dónde se encontraba Lorena de la Garza, señalándola como responsable de la muerte de miles de ejemplares.

Irrumpen manifestantes en el Congreso 😡



Un puñado de integrantes de un colectivo en defensa de los animales, ingresó al Salón de Plenos del Congreso de Nuevo León para gritar consignas y aventar camisetas a los diputados.



Ante los hechos, el legislador Héctor Morales denunció… pic.twitter.com/CnC6Gtha61 — Hora Cero Web (@horaceroweb) November 24, 2026

Activistas piden renuncia de Lorena de la Garza por caso de mariposas monarca

Activistas solicitaron la renuncia de la diputada local Lorena de la Garza tras la polémica generada por la fumigación de un parque en Monterrey durante el paso migratorio de la mariposa monarca.

La petición fue acompañada en la sesión de este martes por más de medio millón de firmas, que ya fueron entregadas en la Oficialía de Partes del Congreso de Nuevo León.

Los activistas sostienen que la fumigación provocó daños a una especie protegida y demandan una investigación por posibles afectaciones ambientales