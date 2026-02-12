La titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, se posiciona como la figura política con mayor impacto en la conversación digital en México, superando ampliamente perfiles de Morena, PRI y PAN, de acuerdo con una medición reciente basada en interacciones en redes sociales durante los últimos 30 días.

Mariana Rodríguez lidera en menciones positivas en redes

El análisis, realizado por un medio de alcance nacional, revela que Mariana Rodríguez acumuló 10 millones de interacciones digitales, colocándose en el primer lugar del ranking. Muy por debajo aparecen otros personajes políticos como:

Mariana Rodríguez generó 10 millones de interacciones en 30 días (Cortesía)

Además del volumen de menciones, el informe destaca el sentimiento digital, posicionando a Mariana Rodríguez como la única figura con mayoría de opiniones favorables: 60% de menciones positivas y 40% negativas.

En comparación con Luis Donaldo Colosio y Andrés Mijes, quienes registran 45% de menciones positivas frente a 55% negativas.

Mientras que Adrián de la Garza y Tatiana Clouthier presentan 40% de opiniones positivas y 60% negativas.

El estudio refleja un desgaste hacia los partidos tradicionales como PRI, PAN y Morena, mientras que Movimiento Ciudadano mantiene una percepción dividida en el entorno digital.

Los datos confirman que la conversación política en redes sociales se ha convertido en un termómetro clave del posicionamiento público rumbo a los próximos escenarios electorales.