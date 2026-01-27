Samuel García y Mariana Rodríguez firmaron el Convenio de Colaboración “Cascos Rosas” entre Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey y la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento (ANEAS).

Mediante este acuerdo, el estado se coloca en primer lugar a nivel nacional en registros dentro de esta iniciativa, la cual busca fortalecer la inclusión, capacitación y desarrollo profesional de mujeres en sectores estratégicos como el agua y el saneamiento.

Nuevo León lidera el programa Cascos Rosas a nivel nacional: Mariana Rodríguez

La titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, destacó que la entidad es número uno en el país dentro del programa Cascos Rosas, al ser el estado donde más mujeres se han inscrito para aprender, capacitarse y trabajar en actividades esenciales relacionadas con el agua, el drenaje y el cuidado de los recursos naturales.

Eso habla de mujeres valientes, decididas y trabajadoras, pero también de un Gobierno que cree en ustedes y que abre las puertas, pero sobre todo confía en su talento. Porque cuando una mujer aprende un oficio no solo cambia su presente, sino cambia el futuro de toda su familia. Gana independencia, gana seguridad y gana voz y eso demuestra que no hay límites cuando hay oportunidades. Mariana Rodríguez

Asimismo, reconoció a las mujeres que se colocaron el casco rosa con orgullo, se atrevieron a aprender, ensuciarse las manos y demostrar su capacidad para arreglar fugas, operar sistemas, cuidar el agua y sostener la infraestructura del estado, marcando así un camino con mujeres al frente.

Mariana Rodríguez Cantú subrayó que estas acciones forman parte del objetivo central del Gobierno de Nuevo León de hacer del estado el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir, destacando que los resultados ya colocan a la entidad en primer lugar nacional en distintos indicadores de desarrollo.

Samuel García impulsa Cascos Rosas como estrategia integral de gobierno

El gobernador Samuel García Sepúlveda resaltó la importancia del convenio y anunció que el programa Cascos Rosas no solo se aplicará en Agua y Drenaje, sino que se extenderá a todas las secretarías y organismos paraestatales, con el objetivo de dignificar y fortalecer la participación de las mujeres en el servicio público.

Señaló que este esfuerzo forma parte de una estrategia integral del Gobierno del Estado para fortalecer el talento, la competitividad y la eficiencia de los servicios públicos, incorporando a más mujeres en áreas técnicas donde se toman decisiones clave.

La iniciativa Cascos Rosas, impulsada por ANEAS, busca capacitar, certificar y acompañar a mujeres en su desarrollo profesional dentro de los organismos operadores de agua y saneamiento, con resultados medibles en eficiencia e innovación.

El director general de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Eduardo Ortegón Williamson, afirmó que este programa representa un compromiso institucional de fondo, al incluir capacitación técnica continua, certificación profesional y acompañamiento real en campo.

Por su parte, la presidenta de ANEAS, Patricia Hernández, reconoció el liderazgo de Nuevo León y destacó que el estado cuenta con las condiciones necesarias para convertirse en un modelo nacional replicable, al combinar respaldo político, capacidad técnica y resultados tempranos.

Con la firma de este convenio, Nuevo León inicia una agenda estratégica de largo plazo enfocada en incrementar la participación femenina en la toma de decisiones técnicas, fortalecer la capacitación especializada y consolidar un modelo de eficiencia hídrica con igualdad, posicionándose como referente nacional en la materia.