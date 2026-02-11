Mariana Rodríguez Cantú, titular de AMAR a Nuevo León, inauguró cinco nuevos lactarios en las terminales A, B y C del Aeropuerto Internacional de Monterrey, como parte de la red estatal “Alimentar con Amor”.

Acompañada por el gobernador Samuel García Sepúlveda, la funcionaria reafirmó su compromiso con las madres y la primera infancia, al consolidar espacios dignos incluso en zonas de tránsito continuo como la terminal aérea.

Mariana Rodríguez llama a erradicar estigmas sobre la lactancia

Durante su mensaje, Mariana Rodríguez reflexionó sobre los retos que enfrentan las mujeres en la maternidad y particularmente en la lactancia, proceso que, dijo, no tiene horarios ni pausas.

“Las mamás no necesitamos juicios, necesitamos respeto”, expresó, al subrayar que cada mujer vive la maternidad desde su propio cuerpo, contexto y circunstancias.

Recordó su experiencia personal al cerrar recientemente su ciclo de lactancia con su hija Isabel y destacó que amamantar es una vivencia llena de amor, pero también demandante.

Enfatizó que la “M” de mamá no debe borrar la “M” de mujer, y que ninguna debe sentirse sola o cuestionada por la forma en que decide alimentar a sus hijos.

Aeropuerto de Monterrey se integra a la red “Alimentar con Amor”

Con la apertura de estos espacios (dos en cada terminal) el Aeropuerto Internacional de Monterrey se convierte en un punto estratégico dentro de la red estatal, al ofrecer áreas seguras, cómodas y equipadas para alimentar o extraer leche materna durante los viajes.

Mariana Rodríguez agradeció a directivos y personal de OMA por su colaboración, al reconocer que detrás de cada pasajera puede haber una madre o cuidadora que sostiene la vida incluso en movimiento.

También destacó el trabajo coordinado con la Secretaría de Salud, encabezada por Alma Rosa Marroquín, y otras dependencias estatales que han impulsado esta política pública.

Con estos nuevos módulos, Nuevo León alcanza 126 lactarios en todo el estado, garantizando al menos uno en cada municipio, además de hospitales, parques, estaciones del metro, centros de trabajo, espacios turísticos y ahora todas las terminales del aeropuerto.

Nuevo León suma 126 lactarios con red Alimentar con Amor (Cortesía)

Nuevo León consolida política inédita rumbo al Mundial 2026

Mariana Rodríguez afirmó que el progreso del estado no solo se mide en movilidad o infraestructura, sino en cuidado y dignidad.

Señaló que rumbo al Mundial 2026, Nuevo León quiere recibir a madres de México y del mundo con espacios adecuados para ejercer su maternidad con respeto.

Por su parte, el gobernador Samuel García destacó que la red de lactarios representa un avance histórico en favor de las mujeres y las familias, al tratarse de una política pública inédita a nivel nacional.

El gobernador admitió que para muchos hombres puede ser complicado dimensionar la relevancia de un lactario, y señaló que disponer de un espacio adecuado, climatizado y bien equipado puede transformar por completo la experiencia de una mujer que viaja con su bebé.

El mandatario subrayó que Nuevo León es el único estado del país con una red de lactancia de esta magnitud en sus aeropuertos y celebró el liderazgo de Mariana Rodríguez en el proyecto.

A su vez, la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, calificó la inauguración como un hito en salud pública y nutrición infantil, al recordar que la lactancia materna es una de las estrategias más efectivas para reducir la mortalidad infantil, junto con la vacunación.

El evento contó con la participación de Ricardo Dueñas, director general de OMA; funcionarios estatales, personal de salud y representantes del Grupo Aeroportuario Centro Norte.