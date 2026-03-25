La titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, encabezó la inauguración de cuatro lactarios en oficinas de Agua y Drenaje de Monterrey, logrando llegar a 132 lactarios instalados en el estado. Estas acciones forman parte de la estrategia “Alimentar con Amor”, la cual tiene como objetivo que las mujeres puedan trabajar sin dejar de lado la maternidad.

Durante su mensaje, la funcionaria señaló que Nuevo León continúa avanzando en políticas para que las mujeres tengan lugares dignos para ejercer su maternidad sin prejuicios y enfocada en generar un mundo más justo para los y las bebés.

“Durante años estas dos realidades caminaron separadas. El trabajo por un lado y la maternidad por otro. Por eso hoy estamos innovando cuatro espacios de lactancia de manera simultánea en las instalaciones de Agua y Drenaje. Estos lactarios, que serán 129, 130, 131 y 132 de la red estatal de ‘Alimentar con amor’, significan un avance muy importante en la forma como nos relacionamos con el trabajo, con el cuidado y un reconocimiento a la labor de las mujeres dentro y fuera de esta institución” Mariana Rodríguez, titular de Amar a NL

Gobierno de Nuevo León impulsa lactancia materna en centros laborales

Mariana Rodríguez mostró su agradecimiento al Director General de Agua y Drenaje, Eduardo Ortegón, y a la Directora Comercial de la paraestatal, Norma Benítez, quienes han sido parte fundamental para que los lactarios pudieran llegar a las instalaciones de sus dependencias.

Lactarios buscan apoyar maternidad y trabajo en Nuevo León (cortesía)

Asimismo, reconoció a la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, por ser una pieza clave en la visibilización y lucha de una maternidad digna en todos los espacios.

Por su parte, el Director General de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Eduardo Ortegón Williamson, aseguró ser un aliado de esta estrategia estatal que tiene como objetivo apoyar a madres en el periodo de lactancia y prolongar el vínculo entre madre e hijo que se establece durante los primeros años de vida del bebé.

Lactarios buscan apoyar maternidad y trabajo en Nuevo León (cortesía)

Mientras que Alma Sosa destacó las estrategias que están enfocadas en promoción de la lactancia materna, las cuales han logrado reducir la mortalidad materna de 55 a 17 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos entre 2021 y 2025, y ha incrementado el número de niñas y niños alimentados con leche materna, superando los 100 mil beneficiados.

Con estas acciones, el gobierno de Nuevo León continúa impulsando acciones que favorezcan a las madres trabajadoras, dignificando la lactancia materna y fortaleciendo el vínculo de las madres con sus hijos durante los primeros años de vida.