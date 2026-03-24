La titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, firmó un convenio de cooperación entre la Secretaría de Igualdad e Inclusión y el Instituto Estatal de las Mujeres para activar los Centros Comunitarios como Puntos Naranja, como parte de una estrategia de prevención, detección y atención a mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia.

Como parte de estas acciones, también se inauguró el lactario número 128 de la red estatal Alimentar con Amor, en el Centro Comunitario Los Encinos, en el municipio de Juárez.

Mariana Rodríguez fortalece espacios seguros para mujeres en Nuevo León

Acompañada de autoridades estatales, Mariana Rodríguez destacó que este convenio representa un paso más para garantizar espacios seguros para las mujeres en todo el estado.

Subrayó que los Puntos Naranja cuentan con personal capacitado para atender a mujeres en situación de violencia, así como a sus hijas e hijos, brindando resguardo temporal, acceso a llamadas (070 y 911) y primeros auxilios psicológicos.

Actualmente, existen más de 500 Puntos Naranja en Nuevo León, resultado de la colaboración entre el gobierno estatal, municipal y la iniciativa privada, con el objetivo de fortalecer la atención y protección a las mujeres.

Nuevo León suma Puntos Naranja y lactario 128 con Mariana Rodríguez. (Cortesía)

Nuevo León amplía red de apoyo contra la violencia de género

La secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera, reconoció el liderazgo de Mariana Rodríguez al impulsar acciones que benefician directamente a mujeres y niñas, y destacó la importancia de contar con estos espacios de apoyo.

Detalló que, con este convenio, 49 centros comunitarios del estado se integran como Puntos Naranja, ofreciendo orientación, canalización y acompañamiento temporal.

Por su parte, la presidenta del Instituto Estatal de las Mujeres, Patricia Salazar, enfatizó que esta estrategia representa un compromiso real para garantizar espacios seguros, al señalar que estos puntos funcionan como refugios temporales para mujeres en situación de riesgo.

Con este acuerdo, el Gobierno de Nuevo León refrenda su compromiso de prevenir la violencia de género y construir comunidades más seguras e igualitarias.

Mariana Rodríguez impulsa lactarios para apoyo a mujeres

Durante la jornada, Mariana Rodríguez inauguró el lactario número 128 de la red estatal Alimentar con Amor, destacando la importancia de atender las necesidades de las mujeres en su vida cotidiana.

La secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín Escamilla, resaltó los beneficios de la lactancia materna tanto para las y los recién nacidos como para las madres, y celebró el crecimiento de esta red, que ya suma 128 espacios en todo el estado.

Con estas acciones, el gobierno estatal fortalece su estrategia integral para proteger, acompañar y mejorar la calidad de vida de las mujeres en Nuevo León.