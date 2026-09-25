Mariana Rodríguez Cantú encabezó la entrega de tarjetas con chip para transporte gratuito a beneficiarias de los programas Jefas de Familia, Impulso a Cuidadoras y Hambre Cero, durante la jornada “Ayudamos a las Mujeres en Monterrey”.

La titular de AMAR a Nuevo León también participó en la entrega de aparatos de movilidad para personas en situación de vulnerabilidad, en una actividad realizada en el Centro Comunitario La Estanzuela.

Durante su mensaje, Rodríguez Cantú destacó que los apoyos buscan reconocer el esfuerzo cotidiano de las mujeres que sostienen hogares y familias, además de brindarles herramientas para alcanzar mayor autonomía y oportunidades.

Mariana Rodríguez destaca apoyo de 2 mil pesos para mujeres

Rodríguez Cantú se refirió a las críticas y denuncias que ha recibido por el apoyo económico de los programas, al señalar que los 2 mil pesos mensuales no pretenden resolver por completo las necesidades de las beneficiarias, sino representar un respaldo para enfrentar gastos cotidianos.

La funcionaria señaló que este recurso puede utilizarse para cubrir necesidades como el supermercado, el pago de servicios, los zapatos de los hijos o incluso como un impulso para iniciar un emprendimiento.

Asimismo, afirmó que recibir un apoyo económico no significa perder dignidad, sino reconocer el esfuerzo cotidiano de las mujeres, cuyo trabajo, dijo, no cuenta con un tabulador de precios.

Ayudamos a las Mujeres: Mariana Rodríguez entrega tarjetas y apoyos (Cortesía)

Ayudamos a las Mujeres entrega tarjetas para transporte gratuito

Durante la jornada organizada por la Secretaría de Igualdad e Inclusión, se entregaron tarjetas con chip como parte de la renovación de los apoyos de movilidad para beneficiarias de Jefas de Familia, Impulso a Cuidadoras y Hambre Cero.

En total, se contempló la entrega de 150 tarjetas para beneficiarias de Jefas de Familia, 150 para integrantes de Impulso a Cuidadoras y 100 para personas beneficiarias de Hambre Cero.

Las beneficiarias podrán acceder a hasta cuatro viajes gratuitos diarios en el transporte público, dentro del horario establecido de las 10:00 a las 13:00 horas, además del apoyo económico mensual de 2 mil pesos.

Ayudamos a las Mujeres: Mariana Rodríguez entrega tarjetas y apoyos (Cortesía)

Mariana Rodríguez entrega aparatos de movilidad en Monterrey

Como parte de la jornada “Ayudamos a las Mujeres en Monterrey”, también se entregaron 10 aparatos de movilidad a personas en situación de vulnerabilidad.

El evento incluyó distintos módulos de atención ciudadana, mediante los cuales se acercaron servicios de la Secretaría de Igualdad e Inclusión a las personas beneficiarias.

Rodríguez Cantú señaló que Ayudamos a las Mujeres busca ir más allá de la entrega de una tarjeta y generar condiciones para que las beneficiarias tengan mayor autonomía, oportunidades y capacidad para tomar decisiones sobre su futuro.

La titular de AMAR a Nuevo León afirmó que continuará colocando las necesidades de las mujeres sobre la mesa, con el objetivo de avanzar hacia un Nuevo León en el que tengan mayores opciones y capacidad para elegir su futuro.