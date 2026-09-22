La titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, y la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín Escamilla, informaron que 2 mil 58 mujeres han recibido atención médica integral y gratuita mediante el programa Ayudamos contra el Cáncer de Mama, implementado en abril de 2022.

Ambas funcionarias, convivieron con beneficiarias del programa, en un encuentro en el que una de las pacientes tocó la campana que simboliza la culminación de una etapa de su tratamiento.

La titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez destacó que las mujeres atendidas representan también a familias e historias personales, pues muchas de ellas son madres, hijas, hermanas, esposas, amigas y profesionistas que mantienen proyectos personales después de recibir un diagnóstico.

La Cobertura Universal contra el Cáncer de Mama significa muchísimo más que un programa de salud, significa poderle decir una mujer que acaba de recibir una de las noticias más difíciles de su vida, ‘no estás sola, tu tratamiento está completamente cubierto, ahora concéntrate en ti, en tu salud y en salir adelante. Mariana Rodríguez Cantú, titular de AMAR a Nuevo León

Programa brinda tratamiento médico y apoyo psicológico

Durante la convivencia, la titular de AMAR a Nuevo León, destacó la atención integral que reciben las beneficiarias, que incluye medicamentos, quimioterapias y atención psicológica.

Cuando atendemos el cáncer de una mujer, no estamos atendiendo solamente una enfermedad, estamos cuidando todo lo que ella ama. Estamos cuidando a una mamá que quiere ver crecer a sus hijos, a una hija que quiere seguir abrazando a sus papás, a una mujer que todavía tiene viajes que hacer, cumpleaños por celebrar, proyectos que empezar y sueños por cumplir. Y cuando escuchas una historia y así entiendes todavía más la responsabilidad que tenemos quienes estamos de este lado de toma de decisiones. Tenemos que estar a la altura de todo ese amor. Por eso quiero agradecer a la Dra. Alma Rosa y a todo el equipo de la UNEME porque sé que detrás de estos tratamientos hay muchísimo que no se ve. Mariana Rodríguez Cantú, titular de AMAR a Nuevo León

Durante el encuentro, la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez informó a Nadiezdha Compeán, una de las beneficiarias, que había concluido su tratamiento. La paciente tocó la campana acompañada por su familia y las personas que estuvieron junto a ella durante el proceso.

Quiero que todas sepan que cáncer no es igual a muerte, solamente volvemos a nacer y con una oportunidad de cumplir todos nuestros sueños y vivir intensamente, cada día va a ser un regalo para todas nosotras y para nuestras familias. Nadiezdha Compeán, beneficiaria del programa

Alma Rosa Marroquín destaca atención integral a pacientes

Por su parte, la secretaria de Salud de Nuevo León, Alma Rosa Marroquín Escamilla, señaló que la atención de las pacientes contempla también los aspectos emocionales y espirituales.

La secretaria de Salud de Nuevo León destacó el acompañamiento que brinda el personal de salud y el compromiso de continuar apoyando a las mujeres atendidas mediante el programa.

Esto se vuelve no solamente una responsabilidad y un compromiso, se vuelve algo mucho más fuerte que es ese impulso que le tenemos que dar desde el gobierno al estado para que toda la población de Nuevo León esté cuidada, esté acompañada y sobre todo esté muy bien atendida por todo nuestro gran equipo. Alma Rosa Marroquín Escamilla, secretaria de Salud de Nuevo León

Durante la convivencia, otras beneficiarias compartieron sus testimonios y agradecieron el apoyo recibido mediante Ayudamos contra el Cáncer de Mama, cuyo tratamiento integral contempla medicamentos, quimioterapias y atención psicológica para acompañarlas durante el proceso.