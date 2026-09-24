La titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, destacó la participación de las mujeres en las instituciones de seguridad durante una conferencia dirigida a cadetes y mujeres integrantes de la Universidad de Ciencias de la Seguridad (USC).

Durante el encuentro, la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez reconoció la preparación, disciplina y liderazgo de las mujeres que se forman en la institución y señaló que se deben generar condiciones para que puedan desarrollarse profesionalmente y ocupar puestos de mando.

La conferencia contó con la participación de la rectora de la Universidad de Ciencias de la Seguridad, Olga Patricia Mena Treviño, y Gerardo Escamilla Vargas, titular de la Nueva Fuerza Civil.

Mujeres representan una parte de la nueva fuerza de seguridad

La titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez señaló que las mujeres que integran y se forman en la USC representan parte de la nueva fuerza de Nuevo León y destacó su incorporación a distintas responsabilidades dentro de las instituciones de seguridad.

Les doy las gracias por su valentía, por esa entrega que tienen todos los días y por el que tiene la profesión que es cuidar y salvaguardar los derechos de todos los ciudadanos en este país. Nos dijeron que no podíamos ser policías, que ser policía era una carrera para hombres y aquí están todas ustedes, preparándose, estudiando, entrenando, ganándose con disciplina el derecho de portar ese uniforme y asumir una de las responsabilidades más grandes que pueden existir en una persona. Mariana Rodríguez Cantú, titular de AMAR a Nuevo León

La titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez informó que actualmente hay mil 564 mujeres dentro de Fuerza Civil, de las cuales 372 ocupan cargos de mando y liderazgo.

Hoy ya son mil 564 mujeres dentro de Fuerza Civil y 372 de ellas ya ocupan cargos de mando y liderazgo. Aquí una mujer sí puede ser la mejor policía de México. Vamos a seguir trabajando para que ustedes puedan prepararse y seguir creciendo. Porque las mujeres somos fuerza, fuerza en nuestras familias, en una corporación de seguridad y en cualquier lugar donde decidimos poner nuestra capacidad para ayudar a los demás. Somos fuerza para Nuevo León. Las mujeres son la nueva fuerza. Mariana Rodríguez Cantú, titular de AMAR a Nuevo León

Mariana Rodríguez destaca participación de mujeres en seguridad. (cortesía )

USC destaca liderazgo femenino en instituciones de seguridad

La rectora de la Universidad de Ciencias de la Seguridad, Olga Patricia Mena agradeció la participación de Mariana Rodríguez y señaló que el liderazgo de las mujeres en las instituciones de seguridad refleja su capacidad, disciplina y determinación.

La rectora destacó que las mujeres ocupan cada vez mayores responsabilidades en áreas como operación policial, administración, formación, comunicación y toma de decisiones. También llamó a las cadetes y trabajadoras de la Universidad de Ciencias de la Seguridad a continuar con su preparación y desarrollo profesional.

Por su parte, el titular de la Nueva Fuerza Civil, Gerardo Escamilla Vargas entregó un reconocimiento a Mariana Rodríguez y señaló la importancia de ampliar los espacios para las mujeres dentro de la corporación y en Nuevo León.

Durante la conferencia, cadetes de la Universidad compartieron sus experiencias en el proceso de formación para incorporarse a la Fuerza Civil y hablaron sobre el impacto de esta preparación en sus vidas y familias.

También intercambiaron ideas sobre la participación de más mujeres en espacios de liderazgo y toma de decisiones, así como sobre la posibilidad de combinar la maternidad con el desarrollo profesional.