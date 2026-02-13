La titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, acudió al arranque de la Campaña de Atención Integral a Niños con Secuelas de Quemaduras, organizada por el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González y el Hospital Shriners para Niños Texas, en coordinación con la Secretaría de Salud y el DIF estatal.

Durante su mensaje, destacó el impacto físico y emocional que enfrentan niñas y niños tras sufrir este tipo de lesiones, por lo que subrayó la importancia de brindarles acompañamiento integral, no solo atención médica especializada.

Mariana Rodríguez destaca atención integral para mejorar la calidad de vida de menores con quemaduras

Mariana Rodríguez agradeció la coordinación entre instituciones de salud y el Gobierno estatal, al señalar que este esfuerzo representa más que intervenciones quirúrgicas y con ello una segunda oportunidad para que los menores puedan desarrollarse sin límites.

Las quemaduras dejan marcas visibles e invisibles que acompañan durante toda la vida. El dolor no es solo físico, sino también es una frustración, es miedo y es incertidumbre, por eso este programa de atención a niñas y niños con secuelas de quemaduras es tan importante, porque no solamente habla de cirugía, sino habla de recuperar la confianza para que puedan seguir jugando creciendo. Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León

Reconoció la colaboración entre el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González, el Hospital Shriners para Niños Texas, la Fundación Michou y Mau, la Secretaría de Salud y el DIF Nuevo León para ofrecer una atención médica integral y especializada.

Asimismo, destacó la labor de médicos, enfermeras, cirujanos y voluntarios, al precisar que se realizan aproximadamente 30 cirugías por clínica y más de 120 consultas al año, con técnicas avanzadas y enfoque humano.

Mariana Rodríguez impulsa campaña de atención a niños con secuelas de quemaduras en Nuevo León (Cortesía)

Programa garantiza traslados y atención médica gratuita en Nuevo León

Mariana Rodríguez subrayó que, gracias al convenio con el Hospital Shriners, en casos de quemaduras graves se puede gestionar el traslado en ambulancia terrestre o transporte aéreo para que los menores reciban atención especializada de manera gratuita.

Indicó que desde la actual administración se han priorizado programas como Cobertura Universal de Salud, así como esquemas de atención a Cáncer Infantil y Cáncer de Mama, entre otros.

Por su parte, la fundadora de la Fundación Michou y Mau, Virginia Sendel, destacó que desde hace más de 26 años se ha brindado atención a menores con quemaduras a través de esta clínica.

El jefe del Servicio de Cirugía Plástica, Yanko Castro Govea, informó que durante esta campaña se espera evaluar en promedio a 60 pacientes, quienes serán atendidos por el equipo del Hospital Shriners Children’s Texas, encabezado por el cirujano plástico Ludwik K. Branski, para consultas de primera vez, seguimiento y, en algunos casos, procedimientos quirúrgicos.

Finalmente, la secretaria de Salud de Nuevo León, Alma Rosa Marroquín Escamilla, informó que en México se registran más de 42 mil casos de quemaduras infantiles, por lo que subrayó la relevancia de brindar un acompañamiento integral a las familias.

Explicó que estos procesos implican cirugías reconstructivas, rehabilitación y apoyo psicológico, ya que las secuelas pueden afectar la movilidad, la autoestima y el desarrollo social de niñas y niños.