La licenciada María Julia Lafuente explotó en vivo contra una reportera del noticiero Telediario por mencionar la derrota de los Tigres frente a las Águilas del América el pasado 17 de diciembre.

María Julia, quien es conductora de Multimedios y acérrima fan de los Tigres, explotó contra la reportera Sandra González después de que informó sobre la contaminación provocada por las carnes asadas en Nuevo León.

El video del noticiero en vivo no tiene desperdicio, pues en él se ve a María Julia tener una reacción explosiva contra la reportera y decirle que solo se dedique a informar.

La licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Periodismo, María Julia Lafuente, reaccionó de forma explosiva ante la reportera Sandra González durante un noticiero en vivo.

Esto sucedió después de que la reportera diera su nota sobre los niveles alarmantes de contaminación en Nuevo León producidos por las carnes asadas durante el partido de América vs Tigres, donde mencionó que los segundos fueron derrotados.

Julio Cepeda agradeció la información brindada por la reportera cuando fue interrumpido por María Julia.

No, no, no. ¿Qué gracias con Sandra González? Oiga, compañera, no tiene que decir nada más que la nota, los niveles alarmantes de contaminación. ¿Qué anda diciendo usted la derrota del equipo de casa? Derrota la de usted, de su equipo, hace dos semanas. ¿Por qué no la recuerda? Usted nada más dedíquese a informar, y lo que pasó, ya.

María Julia Lafuente