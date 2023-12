Durante la final del Apertura 2023, la Liga MX y el Fan ID volvieron a dar de que hablar, pues previo al inicio del partido los aficionados del Club América y Club Tigres dieron portazo para poder acceder ante la lentitud del sistema y del personal.

Fan ID falla y aficionados dan portazo

Durante la final entre Club América y Club Tigres largas filas se dieron a las afueras del Estadio Azteca, donde el Fan ID volvió a dar de que hablar, pues ante la lentitud del sistema, los aficionados dieron portazo para acceder más rapido al inmueble.

Cabe destacar que no es la primera vez que sucede esto, pues el Fan ID suele fallar por la falta de señal ante el importante flujo de aficionados. En la final no fue la excepción y los fanáticos nos les quedó de otra que dar un portazo.

A través de un video que circula en redes sociales, se apreció a una gran múltitud de aficionados del Club América que entre empujones lograron dar un portazo. Ante ello las autoridades no pudieron hacer nada ya que fueron superados.

No es la primera vez que falla el Fan ID

El Fan ID que llegó a la Liga MX para tener un mejor control contra la violencia, no ha sido la solución, pues sigue mostrando fallas tanto en el sistema como con la gente que lo opera. Ante el portazo previo a la final, no es la primera vez que sucede.

Durante este torneo de Apertura 2023 en partidos de alta demanda, como el Cruz Azul vs Club América, o el Club América vs Club Chivas, el Fan ID presentó fallas, siendo así que la gente que lo opera decidió no pedirlo para que el acceso fuera más rápido y sin incidentes.

