El 25 de agosto se reportó un enfrentamiento entre policías de Linares, Nuevo León y presuntos sicarios que dejó un saldo de 4 muertos.

De acuerdo con los informes, el enfrentamiento se dio por la tarde del lunes, donde 4 presuntos sicarios fueron abatidos.

Por el hecho violento, autoridades de seguridad activaron el Operativo Muralla en la región citrícola para localizar a otros posibles civiles armados.

Nuevo León: Localizan y enfrentan a célula delictiva; operativo deja saldo de 4 presuntos sicarios muertos

Derivado de acciones de inteligencia, la Fuerza Civil de Linares, Nuevo León, localizó a una célula delictiva en la región citrícola.

Previamente, habitantes del municipio señalaron que hombres armados, presuntos sicarios, fueron vistos durante el fin de semana a la altura del ejido La Estrella, donde portaban armas de fuego.

Ante ello, elementos de la Fuerza Civil acudieron al lugar, la tarde del lunes 25 de agosto, donde fueron recibidos con detonaciones de armas de fuego iniciadas por los presuntos sicarios al verse sorprendidos.

A pesar de la balacera, ningún elemento de seguridad perdió la vida; sin embargo, 4 presuntos sicarios murieron en el enfrentamiento.

En el lugar se activó el Operativo Muralla, con el que aseguraron varias armas largas, así como una camioneta.

Cabe señalar que las autoridades no compartieron si, por la implementación del Operativo Muralla, se realizó alguna detención.

Enfrentamientos en Nuevo León: Operativo deja 12 muertos en Doctor Coss

El enfrentamiento del 25 de agosto en la zona del ejido La Estrella en Linares, Nuevo León, no es el único que se ha reportado en los últimos días.

Esto ya que 3 días antes, el 22 de agosto, otro enfrentamiento se registró entre elementos de Fuerza Civil y presuntos delincuentes en el municipio de Doctor Coss.

Por esta balacera se reportaron 12 presuntos delincuentes muertos, abatidos durante el enfrentamiento que se inició con el taque de civiles armados a los policías que se encontraban en actividades de patrullaje y vigilancia.