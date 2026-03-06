La noche del jueves 5 de marzo, se registró un incendio en una torre de la construcción de la Línea 6 del Metro en Guadalupe, Nuevo León, en el cruce de las avenidas Miguel Alemán y Américas.

Al lugar acudieron paramédicos y elementos de Protección Civil, quienes descartaron que el incendio en la obra haya dejado heridos, además de que el siniestro ya fue controlado y sofocado.

De momento, el director de Metrorrey, Roberto Abraham Vargas Molina , señaló que el incendio no provocó daños en la estructura de la Línea 6 en Guadalupe, ya que fue en la torre de reflectores.

Incendio en Línea 6 del Metro en Guadalupe genera caos vehicular

El incendio en la Línea 6 del Metro fue reportado alrededor de las 19:30 horas, en un tramo del viaducto de la ampliación del Metrorrey, lo que generó una fuerte movilización de las autoridades de Nuevo León.

Derivado del incendio en la Línea 6 del Metro, y la presencia de la Cruz Roja y Protección Civil, se registró un caos vehicular en ambas avenidas, ya que se reguló el flujo de automóviles.

El caos vehicular en el viaducto de la Línea 6 del Metro en Guadalupe duró alrededor de una hora, ya que la zona fue cerrada por las autoridades en atención al incendio.

En consecuente se registraba un avance lento tras la apertura de la circulación en las avenidas Américas y Miguel Alemán, en Guadalupe, por lo cual se recomendaba evitar la zona cercana al incendio.

Incendio en obras de la Línea 6 del Metro en Guadalupe, Nuevo León (Captura de pantalla)

Construcción de la Línea 6 del Metro en Guadalupe no se vio afectada por el incendio

El director de Metrorrey también fue cuestionado sobre los trabajos que se realizaban en el sitio del incendio en la Línea 6 del Metro en Guadalupe, sin embargo explicó que no hay cableado.

El incendio también se habría presentado en una zona de concreto de la Línea 6 del Metro en Guadalupe en la cual no se realizaban trabajos de construcción al momento del siniestro.

Asimismo, Roberto Abraham Vargas mencionó la sospecha de que el incendio en la Línea 6 del Metro haya sido provocado, por lo que los contratistas preparan una denuncia por posible vandalismo.