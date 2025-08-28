Las obras de construcción de las líneas 4 y 6 del Metro de Monterrey avanzan según el plan y presentan un avance global de 59 por ciento, dio a conocer la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana de Nuevo León.

El secretario Hernán Villarreal dio a conocer que más de 3 mil 400 profesionales dan su mejor esfuerzo en 61 frentes de trabajo simultáneos para cumplir con la meta y entregar a la ciudadanía obras de movilidad como las que Monterrey siempre debió tener.

En el caso de la Línea 4, el avance reportado es de 56 por ciento, mientras que la Línea 6 presenta un avance de 61 por ciento. Además, informó que la ampliación de la Línea 6 entre Apodaca y el Aeropuerto avanza 18 por ciento.

Además, destacó la importancia de estas obras a nivel económico, pues son las que generan más empleos en todo el país.

“Como lo habíamos comentado, es la obra que más empleo y más actividad tiene actualmente en todo el país y definitivamente en Nuevo León es la obra que ha dado más empleo durante toda la historia del estado” Hernán Villarreal, secretario de Movilidad y Planeación Urbana

Nuevas línea del Metro de Monterrey

Hernán Villarreal agregó que en estos momentos se realizan trabajos de cimentación en cabezales, zapatas, trabes e interconexiones en coordinación con el personal de las plantas de prefabricados y montaje.

Estas obras, detalló, implican la reubicación de obras inducidas, tubería de agua y drenaje e interferencias de la Comisión Federal de Electricidad y gas.

En el caso de la ampliación de la Línea 6, las obras también implicar la reubicación de tendido de fibra óptica y canales de media tensión, así como hacer labores de cimentación profunda y colocar trabes de rodadura.

Sobre la renovación de la Línea 1, mencionó la llegada de 22 nuevos trenes de última generación con tres vagones cada uno con el fin de mejorar el servicio. También se trabaja en la ampliación de la estación Talleres, y en renovar las estaciones Exposición y Parque Fundidora.