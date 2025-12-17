Desde las 6:00 p.m. (CDMX), se registró un apagón masivo en el centro de Monterrey.

Este apagón en Monterrey, Nuevo León trajo como consecuencia una gran cantidad de accidentes y caos vial debido a la ausencia de luminarias y semáforos.

Apagón masivo en Monterrey dejó sin señalamientos a las vialidades

Además de afectar negocios y viviendas, donde más se resintió el apagón masivo de Monterrey fue en las calles, las cuales se quedaron sin señalamientos.

Al no haber luz eléctrica y semáforos por el apagón masivo, los conductores pasaron momentos de confusión, lo que derivó en caos y accidentes.

Dado que no se veían bien los caminos, a pesar de las luces de los vehículos, varios de estos se impactaron con postes y árboles.

Además de provocar choques en los cruces, pues no se tenían semáforos que indicaran el paso de manera correcta.

Lo que a su vez derivó en un tráfico intenso, principalmente en la zona centro de la ciudad.

Aunque policía de tránsito se colocó en algunas de las vialidades para agilizar el tráfico, no se daban abasto debido a la cantidad de calles afectadas en Monterrey.

Choque espinoza y zaragoza, sin semáforos en varias zonas pic.twitter.com/jYyghqxYzY — Iván G (@lvangrog) December 17, 2025

No se han dado detalles del por qué del apagón masivo en Monterrey

Si bien la CFE ya dio a conocer que trabaja para que se restablezca el servicio de luz, no se han señalado las razones del por qué ocurrió el apagón masivo en Monterrey en primer lugar.

Algunos habitantes de Monterrey, señalan que el apagón masivo pudo deberse a un error humano en las obras del metro de la ciudad.

Al momento, algunas zonas ya han recuperado el servicio eléctrico; pero en otras los trabajadores de la CFE se mantienen atendiendo dicho inconveniente.