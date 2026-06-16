El gobierno de Monterrey a cargo del alcalde Adrián de la Garza, puso en marcha la Regio Ruta Mundialista, un servicio de transporte gratuito diseñado para brindar una alternativa de movilidad segura, eficiente y accesible a los asistentes de los encuentros de la Copa Mundial 2026 en la ciudad.

La nueva ruta conectará puntos estratégicos de la capital de Nuevo León con el Estadio BBVA, sede de varios encuentros mundialistas, con el objetivo de facilitar los traslados de visitantes locales, nacionales e internacionales.

Gobierno de Monterrey inicia operaciones de la Regio Ruta Mundialista, un servicio de transporte gratuito.

Regio Ruta Mundialista conectará hoteles, zonas turísticas y el Estadio BBVA

El primer circuito especial recorrerá Macroplaza, Fundidora, Parque España y el Estadio BBVA, con regreso a la Macroplaza.

El segundo circuito conectará centros comerciales, hoteles de Valle Oriente y el Barrio Antiguo, facilitando el acceso a zonas de hospedaje, entretenimiento y actividad turística.

La ruta hacia comercios y hoteles operará hasta el 30 de junio en un horario de 17:00 a 03:00 horas y contará con 11 paradas distribuidas en el Centro de Monterrey y Valle Oriente.

Además, el servicio contará con horarios y frecuencias especiales durante los días de partido programados para el 14, 20, 24 y 29 de junio en el estadio.

Las autoridades del gobierno de Monterrey, señalaron que esta estrategia busca agilizar los desplazamientos y mejorar la experiencia de movilidad para quienes asistan a los encuentros deportivos.

Gobierno de Monterrey inicia operaciones de la Regio Ruta Mundialista, un servicio de transporte gratuito.

Monterrey impulsa movilidad y turismo durante partidos

El gobierno de Monterrey invitó a turistas y regiomontanos a aprovechar la Regio Ruta Mundialista, la cual permitirá recorrer distintos puntos de interés de la ciudad de manera gratuita.

Con esta iniciativa, el gobierno municipal busca fortalecer la movilidad, promover el turismo y ofrecer una experiencia ordenada y accesible durante uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Las autoridades destacaron que estas acciones forman parte de la estrategia para consolidar a Monterrey como una ciudad preparada para recibir visitantes nacionales e internacionales durante la celebración del mundial.