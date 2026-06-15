El Gobierno de Monterrey, a cargo de Adrián de la Garza fue distinguido con el reconocimiento internacional “La Escoba de Oro” por sus acciones implementadas en materia de limpieza urbana, gestión de residuos y sostenibilidad ambiental.
La distinción es otorgada cada dos años por la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente (ATEGRUS) de España, que es un organismo que evalúa proyectos innovadores y de alto impacto enfocados en mejorar el entorno urbano y la calidad de vida de la población.
“La Escoba de Oro” posiciona a Monterrey entre las ciudades que destacan por sus buenas prácticas en materia de sostenibilidad y manejo integral de residuos, consolidando esfuerzos orientados a mantener espacios públicos más limpios y ordenados.
La Escoba de Oro valora programas de sostenibilidad en Monterrey
Entre los aspectos reconocidos destacan la cobertura total del servicio de recolección domiciliaria en la ciudad, la optimización de rutas y horarios, así como la implementación de programas permanentes de descacharrización y limpieza urbana.
Asimismo, se valoraron las acciones orientadas al reciclaje y la economía circular, entre ellas la instalación de centros de acopio permanentes, jornadas masivas de recolección de materiales reciclables y la colocación de contenedores para promover la separación adecuada de residuos.
El reconocimiento también consideró las campañas de educación ambiental y sensibilización ciudadana, así como el fortalecimiento del equipamiento y la capacidad operativa de los servicios públicos municipales.