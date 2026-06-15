El Gobierno de Monterrey, a cargo de Adrián de la Garza fue distinguido con el reconocimiento internacional “La Escoba de Oro” por sus acciones implementadas en materia de limpieza urbana, gestión de residuos y sostenibilidad ambiental.

La distinción es otorgada cada dos años por la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente (ATEGRUS) de España, que es un organismo que evalúa proyectos innovadores y de alto impacto enfocados en mejorar el entorno urbano y la calidad de vida de la población.

“La Escoba de Oro” posiciona a Monterrey entre las ciudades que destacan por sus buenas prácticas en materia de sostenibilidad y manejo integral de residuos, consolidando esfuerzos orientados a mantener espacios públicos más limpios y ordenados.

Monterrey recibió el reconocimiento internacional La Escoba de Oro por sus programas de sostenibilidad ambiental.

La Escoba de Oro valora programas de sostenibilidad en Monterrey

Entre los aspectos reconocidos destacan la cobertura total del servicio de recolección domiciliaria en la ciudad, la optimización de rutas y horarios, así como la implementación de programas permanentes de descacharrización y limpieza urbana.

Asimismo, se valoraron las acciones orientadas al reciclaje y la economía circular, entre ellas la instalación de centros de acopio permanentes, jornadas masivas de recolección de materiales reciclables y la colocación de contenedores para promover la separación adecuada de residuos.

El reconocimiento también consideró las campañas de educación ambiental y sensibilización ciudadana, así como el fortalecimiento del equipamiento y la capacidad operativa de los servicios públicos municipales.