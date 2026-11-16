Felipe Canales, Capitán del Equipo de la Transformación en Escobedo, encabezó Asambleas Informativas en distintas colonias del municipio para promover la participación ciudadana y el trabajo comunitario, acompañado por Luis Garza y Elisa Ramos.

Las actividades se realizaron en Pedregal del Topo, Nueva Esperanza, Alianza Real, San Miguel Residencial y Colinas del Topo Chico, donde los participantes compartieron información sobre la importancia de la organización vecinal y la colaboración para atender las necesidades de las comunidades.

Felipe Canales promueve la participación ciudadana en colonias de Escobedo

Durante las Asambleas Informativas, Felipe Canales señaló que la participación de los habitantes y la organización de las comunidades son elementos importantes para impulsar cambios en el municipio.

El representante del Equipo de la Transformación destacó que estos encuentros buscan escuchar a distintos sectores de la población e integrar sus propuestas en las acciones orientadas al bienestar de las familias.

También sostuvo que el trabajo comunitario debe construirse mediante el diálogo y la participación de las personas, con el objetivo de impulsar el crecimiento con justicia social.

Felipe Canales lleva Asambleas Informativas a colonias de Escobedo (Cortesía)

Equipo de la Transformación realiza trabajo territorial en Escobedo

A través de estos recorridos, el Equipo de la Transformación busca difundir los principios de la Cuarta Transformación y respaldar el Proyecto de Nación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Felipe Canales mantiene estas actividades junto a Luis Garza y Elisa Ramos, con encuentros en diferentes sectores de Escobedo para promover la cercanía con los habitantes y la participación de las comunidades.

De acuerdo con la información difundida por el equipo, estas acciones forman parte de una estrategia de trabajo territorial que busca involucrar a la ciudadanía en los asuntos de sus colonias y del municipio.