El Gobierno Municipal de Escobedo brindará apoyo para gastos funerarios y atención psicológica a los familiares de la mujer que perdió la vida tras ser atropellada por una unidad oficial en la avenida Jardines del Canadá, en la colonia Las Encinas.

Marco Antonio Zavala, secretario de Seguridad Ciudadana, explicó que el accidente ocurrió alrededor de las 13:15 horas, cuando el oficial identificado como Pedro Gustavo “N” se encontraba en servicio y circulaba a bordo de una unidad oficial por dicha vialidad.

Así ocurrió el atropello en avenida Jardines del Canadá, en Escobedo

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el oficial utilizó un retorno y realizó maniobras de reversa, momento en que impactó con la parte trasera de la unidad a dos mujeres que se encontraban en el lugar.

Una de ellas fue identificada como Ma. de los Ángeles Mireles Rodales, de 73 años, quien sufrió lesiones y fue trasladada al Hospital de Zona para recibir atención médica. La segunda mujer, identificada como Ana Mireles Rosales, de 60 años, perdió la vida en el lugar del accidente.

Zavala informó que el oficial, quien cuenta con ocho años de trayectoria en la corporación, quedó a disposición del Ministerio Público. La Fiscalía será la encargada de realizar las investigaciones y determinar las responsabilidades correspondientes.