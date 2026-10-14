Escobedo aprobó por unanimidad otorgar una licencia temporal sin goce de sueldo a Felipe Canales, quien busca participar en el proceso de selección del Coordinador Municipal de la Defensa de la Transformación en el municipio.

La solicitud fue presentada y discutida este miércoles durante una Sesión Ordinaria. La licencia tendrá una duración de hasta 30 días y será efectiva a partir del 15 de octubre.

Cabildo de Escobedo designa a Manuel Meza como encargado del despacho

Durante la sesión, Felipe Canales explicó ante las y los integrantes del Cabildo que tomó la decisión de solicitar la licencia para continuar trabajando en beneficio de la población de Escobedo.

Ante su ausencia temporal, el Ayuntamiento también aprobó por unanimidad que Manuel Meza, actual secretario de Servicios Públicos, quede como encargado del despacho de la Secretaría del Ayuntamiento.

Con estos acuerdos, el Cabildo autorizó la separación temporal de Canales y definió quién estará al frente del despacho de la dependencia durante el periodo de licencia.