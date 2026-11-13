El municipio de Escobedo a cargo del alcalde Andrés Mijes recibirá la cuarta edición del Maratón Internacional de Ciclismo de Montaña MTB 2026, que se llevará a cabo el próximo domingo 22 de noviembre, a partir de las 7:30 de la mañana, en el Circuito San Miguel, ubicado en el Cerro del Topo Chico.

En esta edición, los participantes podrán competir en cuatro distancias: 15, 25, 50 y 75 kilómetros, dentro de las categorías promocional, principiantes, intermedios, avanzados, élite, e-bike y gravel.

Escobedo será sede del Maratón MTB 2026 (cortesía)

Para esta competencia se prevé la participación de más de 400 ciclistas provenientes de diferentes estados de la República Mexicana, quienes pondrán a prueba su resistencia, técnica y habilidades en los recorridos.

Escobedo será sede del Maratón MTB 2026 (cortesía)

Maratón MTB 2026 tendrá una premiación de 160 mil pesos

Como incentivo para los competidores, el maratón contará con una premiación total de 160 mil pesos, que se distribuirá entre los ganadores de las distintas categorías, conforme a los resultados obtenidos durante la competencia.

El Secretario Técnico de Gabinete del municipio, José Antonio Quiroga Chapa, destacó la importancia que ha adquirido este encuentro deportivo y el orgullo que representa para Escobedo recibir a competidores de distintas entidades del país.

Esperamos más de 400 participantes en esta ocasión, en estas cinco categorías que se manejan. Escobedo está muy orgulloso de la trascendencia que este evento tiene en este y otros estados que nos visitan. José Antonio Quiroga Chapa, Secretario Técnico de Gabinete del municipio

Escobedo será sede del Maratón MTB 2026 (cortesía)

¿Cómo inscribirse al Maratón Internacional MTB 2026?

El municipio de Escobedo indicó que quienes deseen formar parte de esta experiencia deportiva ya pueden realizar su inscripción a través de la página oficial de Trotime.

Con la realización de este maratón Escobedo refrenda su compromiso con el impulso al deporte como una herramienta para fortalecer la convivencia familiar, fomentar la participación de las nuevas generaciones y posicionarse como sede de competencias deportivas de alcance nacional.