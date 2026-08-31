El Gobierno de Escobedo realizó una jornada de esterilización gratuita en el Deportivo Alianza Real, donde más de 200 perros y gatos fueron atendidos como parte de las acciones para promover el bienestar animal.

El encargado de despacho de la Presidencia Municipal, José Antonio Quiroga Chapa, acudió a la actividad junto con Wendy Briones, directora de Protección y Bienestar Animal, quienes destacaron la importancia de acercar estos servicios gratuitos a las familias.

Escobedo promueve el bienestar y cuidado de las mascotas

Desde las 7:00 horas, ciudadanos acudieron con sus perros y gatos para participar en el procedimiento, que contempla anestesia, intervención quirúrgica y un periodo de recuperación.

Además de las mascotas que tenían registro previo, también se atendió a ciudadanos que llegaron directamente al Deportivo Alianza Real y cumplieron con los requisitos establecidos para acceder al servicio.

Las autoridades señalaron que estas jornadas buscan prevenir la reproducción descontrolada de perros y gatos, reducir el abandono y fomentar la tenencia responsable de mascotas.

Las actividades de esta jornada concluyeron a las 18:00 horas.