Escobedo realizó una Mega Brigada del Banco de Alimentos de Nuevo León en la colonia Alianza Real, con el objetivo de acercar apoyos y servicios a familias en situación vulnerable.

La jornada se llevó a cabo en el Deportivo Alianza Real, donde habitantes del sector pudieron acceder a productos alimentarios, servicios de salud, orientación y distintos apoyos comunitarios.

Escobedo acerca apoyos alimentarios y servicios de salud a Alianza Real

José Antonio Quiroga Chapa, encargado de despacho de la Presidencia Municipal, señaló que este tipo de jornadas buscan llevar servicios de alimentación, salud y apoyo comunitario a distintos sectores de Escobedo.

Durante la Mega Brigada se entregaron paquetes alimentarios y se ofreció orientación nutricional, atención dental preventiva, medicamentos de libre venta, suplementos alimenticios y pañales.

También se recibieron solicitudes para gestionar sillas de ruedas, bastones, andadores y medicamentos de alto costo, con el objetivo de atender necesidades específicas de las familias.

Mega Brigada de Escobedo lleva alimentos y servicios a Alianza Real. (Cortesía)

Mega Brigada de Escobedo suma esfuerzos con Cáritas y el DIF Municipal

En la jornada participaron Roberto Dillon, presidente del Patronato de Cáritas de Monterrey, y María de los Ángeles González Caballero, directora del DIF Municipal.

Como parte de las actividades, se instaló un bazar en el que las familias pudieron encontrar ropa, calzado, cobijas, artículos de higiene y otros productos de primera necesidad.

José Antonio Quiroga Chapa destacó que las Mega Brigadas forman parte de las acciones para sumar esfuerzos y facilitar que los apoyos lleguen a las personas que más los necesitan.

Con estas jornadas, el gobierno municipal busca fortalecer la atención comunitaria y acercar servicios básicos a las familias de distintos sectores de Escobedo, Nuevo León.