El Municipio de Escobedo y la Subsecretaría de Prevención de las Violencias iniciaron la construcción del Centro Comunitario México Imparable, ubicado en la colonia San Miguel del Parque, con el objetivo de brindar a las familias nuevas alternativas deportivas, culturales y de convivencia.

El inicio de los trabajos estuvo encabezado por José Antonio Quiroga Chapa, encargado de Despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, y Miguel Torruco Garza, subsecretario de Prevención de las Violencias. Ambos destacaron la importancia de llevar este tipo de proyectos directamente a las comunidades.

Centro Comunitario México Imparable tendrá espacios deportivos y culturales

El nuevo Centro Comunitario México Imparable contará con una multicancha techada, gimnasio de box, salón de usos múltiples, área de ajedrez, cancha de futbol 7 y trotapista. Estos espacios estarán destinados a impulsar actividades deportivas, culturales y de convivencia entre las familias de Escobedo.

Durante el arranque de la obra, Quiroga Chapa destacó que el proyecto representa un beneficio directo para las familias del municipio y agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por considerar a Escobedo para el desarrollo de esta estrategia.

Además de los beneficios para las familias de la colonia San Miguel del Parque y zonas aledañas, la construcción del Centro Comunitario México Imparable tendrá un impacto en materia laboral. De acuerdo con el Municipio de Escobedo, la obra generará 60 empleos directos y hasta 140 indirectos.

El proyecto se desarrollará sobre un terreno de 8 mil 200 metros cuadrados, el cual fue donado por el Municipio de Escobedo para la construcción de este espacio comunitario.

Centro Comunitario México Imparable: así será el nuevo espacio en Escobedo. (Cortesía)

Miguel Torruco destaca estrategia de prevención de Claudia Sheinbaum

Por su parte, Miguel Torruco Garza, subsecretario de Prevención de las Violencias, señaló que la estrategia de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum comienza desde las comunidades y contempla cuatro ejes:

Atención a las causas

Consolidación de la Guardia Nacional

Inteligencia, y colaboración

Coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

En el evento también participó Jorge Villafranca Martínez, director general del Centro SICT Nuevo León, quien explicó que el nuevo centro comunitario será construido en el terreno de 8 mil 200 metros cuadrados aportado por el municipio.

Con este proyecto, Escobedo busca ampliar las alternativas para la práctica deportiva, las actividades culturales y la convivencia comunitaria, además de contribuir a la prevención de las violencias mediante un espacio destinado a las familias y, particularmente, a las y los jóvenes.