Escobedo lleva a cabo los Campamentos de Verano Norteños, un programa gratuito que ofrece actividades deportivas, recreativas y formativas para niñas y niños durante el periodo vacacional.

La iniciativa ha registrado una amplia participación, al mantener llenas sus cuatro sedes: el Centro Norteño, la Unidad Deportiva Nueva Esperanza, el Gimnasio Municipal de la colonia Felipe Carrillo y la Unidad Deportiva Lázaro Cárdenas.

Campamentos de Verano Norteños reúnen a 300 niñas y niños en Escobedo

En los espacios deportivos participan 300 niñas y niños, de entre 6 y 12 años, quienes de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 12:00 horas, realizan actividades que combinan deporte, aprendizaje y convivencia.

El encargado del despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, José Antonio Quiroga Chapa, recorrió las sedes para convivir con los participantes y dialogar con madres y padres de familia sobre el desarrollo de los campamentos.

Durante su visita constató las actividades que realizan los menores bajo la supervisión de entrenadores e instructores especializados.

Las y los participantes practican karate, atletismo, voleibol, fútbol, básquetbol, Lima Lama, además de participar en actividades recreativas, manualidades, bailoterapia infantil y cursos ecológicos.

Escobedo impulsa actividades gratuitas con Campamentos de Verano Norteños. (Cortesía)

Escobedo promueve la convivencia familiar durante las vacaciones

Además de ofrecer opciones de recreación para la niñez, el Gobierno municipal destacó que los Campamentos de Verano Norteños buscan fortalecer el tejido social al fomentar la convivencia entre las familias y la comunidad.

Mientras las niñas y los niños participan en las actividades deportivas y recreativas, madres, padres y familiares aprovechan los espacios para convivir e interactuar con otros vecinos.

La clausura de los Campamentos de Verano Norteños se llevará a cabo el 24 de julio en el Macro Centro de Diversiones Divertiparque, donde concluirán las actividades del programa vacacional.