Escobedo puso en operación un nuevo tramo de la carretera a Colombia como parte de los avances en la construcción del Distribuidor Vial Triángulo Norte, proyecto con el que busca mejorar la movilidad en uno de los principales accesos del municipio.

La apertura contempla tres carriles en sentido de sur a norte, mientras continúan los trabajos para ampliar la circulación en el cuerpo poniente de la vialidad mediante el retiro de un contraflujo.

Escobedo realiza adecuaciones viales por obras en el Triángulo Norte

Como parte de esta nueva etapa, también se realizarán trabajos en uno de los carriles de la carretera a Monclova, en el cruce con San José de los Sauces, por lo que únicamente se permitirá el acceso al tránsito local en ese tramo.

Las autoridades informaron que los automovilistas con dirección al Libramiento deberán incorporarse por la avenida San José de los Sauces, continuar hacia la carretera a Colombia y seguir su recorrido.

Mientras concluyen las obras del Distribuidor Vial Triángulo Norte, elementos de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana apoyarán la circulación, además de que se instalará señalización y un sistema de semaforización para reforzar la seguridad de quienes transitan por la zona.