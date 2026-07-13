La Diputada Federal del Tercer Distrito, Patricia Palacios Medina, entregó material médico y de rescate al DIF de Escobedo y a Protección Civil Municipal, con el objetivo de fortalecer la atención que brindan ambas dependencias a las familias del municipio.

Dichos apoyos incluyen equipo de rescate, instrumentos para rehabilitación, enseres médicos, aparatos ortopédicos, batas médicas e implementos para quimioterapias, con un valor superior a los 400 mil pesos.

El apoyo fue recibido por el encargado del despacho de la presidencia municipal de Escobedo, José Antonio Quiroga Chapa, y por Felipe Canales Rodríguez, secretario del Ayuntamiento, quienes destacaron la importancia de sumar esfuerzos entre distintos órdenes de gobierno.

El donativo supera los 400 mil pesos y fortalecerá la atención a las familias del municipio. (cortesía)

DIF de Escobedo y Protección Civil Municipal reciben equipo especializado

Los insumos fueron canalizados a la directora del DIF de Escobedo, María de los Ángeles Gonzalez Caballero, y a la directora de Protección Civil Municipal, Patricia Pérez Tijerina, quienes serán responsables de su distribución y aprovechamiento en beneficio de la ciudadanía.

Al brindar este apoyo se busca fortalecer la capacidad de respuesta de ambas dependencias, así como mejorar la atención a personas que requieren servicios médicos, rehabilitación o asistencia en situaciones de emergencia.

El donativo supera los 400 mil pesos y fortalecerá la atención a las familias del municipio. (cortesía)

José Antonio Quiroga Chapa destaca trabajo conjunto en beneficio de las familias

El encargado del despacho de la presidencia municipal de Escobedo, José Antonio Quiroga Chapa, agradeció el respaldo otorgado y señaló que este tipo de acciones fortalecen los lazos de cooperación entre las instituciones.

En Escobedo estamos convencidos que la 4T Norteña se construye haciendo equipo, sumando esfuerzos y poniendo siempre a las personas en el centro de las decisiones públicas. encargado del despacho de la presidencia municipal de Escobedo, José Antonio Quiroga

Por su parte, la Diputada Federal del Tercer Distrito, Patricia Palacios Medina aseguró que continuará impulsando apoyos y gestiones para beneficiar a los habitantes del distrito que representa.