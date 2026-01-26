El Municipio de Escobedo implementó diversas acciones ante las bajas temperaturas registradas desde el sábado 24 de enero de 2026, con el objetivo de proteger a personas en situación de calle y a quienes deben salir de sus hogares pese a la onda gélida.

Los operativos se mantienen activos y personal de distintas dependencias municipales realiza recorridos permanentes en avenidas y sectores considerados vulnerables, a fin de brindar apoyo oportuno a la población que lo requiera.

Escobedo refuerza apoyo a personas vulnerables ante onda gélida (Cortesía)

Medidas del Municipio y DIF Escobedo ante la onda gélida

Las autoridades informaron que continúan los recorridos para la localización de personas en situación de calle, a quienes se les ofrece resguardo en el Albergue Centro DIF Flores Magón, ubicado en el cruce de Bonifacio Salinas y Raúl Rangel Frías.

Asimismo, se exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier caso de personas que necesiten apoyo al teléfono de Protección Civil Municipal 81 8397 2911, para su atención inmediata.

DIF Escobedo mantiene coordinación permanente con las distintas dependencias municipales para brindar apoyo integral, mientras que elementos de PROXPOL realizan recorridos especiales para auxiliar a quienes lo requieran durante esta contingencia por bajas temperaturas.