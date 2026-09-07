José Antonio Quiroga, Encargado de Despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, dio la bienvenida a más de mil 500 estudiantes de nivel medio superior del CBTIS 258 durante el arranque del ciclo escolar.

Ante los jóvenes, Quiroga destacó que el crecimiento que vive Escobedo debe traducirse en nuevas oportunidades para las y los estudiantes, por lo que los llamó a aprovechar las opciones de preparación y desarrollo que existen en el municipio.

Queremos que las oportunidades que llegan a Escobedo sean también oportunidades para los jóvenes del municipio. Queremos que ustedes sean los protagonistas de ese cambio. José Antonio Quiroga, encargado de Despacho Municipal de Escobedo.

Escobedo llama a jóvenes del CBTIS 258 a aprovechar su preparación

El Encargado de Despacho destacó que el CBTIS 258 ofrece formación técnica en áreas como inteligencia artificial, mecánica y programación, entre otras, lo que permite a los estudiantes ampliar sus oportunidades al concluir el bachillerato.

Por su parte, Felipe Canales Rodríguez, Secretario del Ayuntamiento, exhortó a los estudiantes a darle un propósito a su preparación y aprovechar las herramientas que reciben durante su formación académica.

Señaló que, mientras mayor sea la preparación de los jóvenes, mayores serán sus posibilidades para decidir dónde trabajar, continuar sus estudios o emprender un proyecto.