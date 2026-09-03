El encargado de Despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, José Antonio Quiroga Chapa, formalizó un convenio de colaboración con OXXO para implementar 117 Puntos Violeta en establecimientos del municipio, con el objetivo de fortalecer la prevención y protección de mujeres que se encuentren en situación de riesgo.

Escobedo sumará 117 Puntos Violeta para proteger a mujeres. (cortesía)

Durante el evento, el encargado de Despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, José Antonio Quiroga Chapa, destacó que la estrategia permitirá ampliar la red de espacios seguros y brindar una alternativa de atención inmediata a mujeres en situación de vulnerabilidad.

Hoy Escobedo da un paso más en materia de prevención. Serán 117 puntos que se convertirán en puertas abiertas para proteger a alguien que necesita ayuda. José Antonio Quiroga Chapa, encargado de Despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo

Escobedo sumará 117 Puntos Violeta para proteger a mujeres. (cortesía)

¿Cómo funcionarán los Puntos Violeta?

Los Puntos Violeta funcionarán como espacios seguros donde las mujeres víctimas de violencia o que enfrenten alguna situación de riesgo podrán resguardarse temporalmente, solicitar apoyo y esperar la llegada de una unidad policial.

La colaboración con los establecimientos OXXO permitirá establecer un mecanismo para facilitar el llamado a las autoridades y fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de las mujeres.

De esta manera, los establecimientos participantes se integrarán a una red de espacios accesibles para que las mujeres puedan solicitar ayuda mientras reciben atención y protección por parte de las autoridades municipales.

Escobedo sumará 117 Puntos Violeta para proteger a mujeres. (cortesía)

Escobedo fortalece acciones de prevención

Con la incorporación de los 117 Puntos Violeta, el Gobierno Municipal de Escobedo busca reforzar las acciones preventivas y generar entornos donde las mujeres puedan encontrar apoyo ante una situación de riesgo.

En la formalización del convenio también participaron el secretario del Ayuntamiento Felipe Canales, y el secretario de Seguridad del Municipio, Marco Antonio Zavala.

Escobedo sumará 117 Puntos Violeta para proteger a mujeres. (cortesía)

El Gobierno de Escobedo señaló que esta iniciativa forma parte de su compromiso para generar entornos más seguros y accesibles para las mujeres, así como fortalecer los mecanismos de colaboración con establecimientos y autoridades para brindar atención ante situaciones de vulnerabilidad.