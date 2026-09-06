El encargado de despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, José Antonio Quiroga Chapa, llevó a cabo la Ceremonia Conmemorativa del Día del Policía, Ascensos Policiales y Mérito Policial, con el objetivo de reconocer la labor, trayectoria y compromiso de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El evento se realizó en el Teatro Fidel Velázquez y estuvo encabezado por el encargado de despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, José Antonio Quiroga Chapa, y el secretario de Seguridad, Marco Antonio Zavala Solís.

Reconocen a policías de Escobedo por su labor y trayectoria. (cortesía )

35 policías de Escobedo recibieron un ascenso

Durante la ceremonia, 35 policías recibieron un nuevo grado como reconocimiento a su desempeño, compromiso y trayectoria dentro de la corporación. Asimismo, se entregaron reconocimientos al Mérito Policial a 156 elementos que han destacado por su labor y servicio en favor de la seguridad de las familias de Escobedo.

El encargado de despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, José Antonio Quiroga Chapa, destacó la importancia de reconocer a quienes diariamente trabajan por la seguridad del municipio y señaló que también es necesario brindarles las herramientas para fortalecer su desempeño y desarrollo profesional.

En Escobedo llevamos años construyendo una manera distinta de entender la seguridad: un policía que use inteligencia y tecnología, pero que nunca pierda el contacto con su comunidad. José Antonio Quiroga Chapa, encargado de despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo

Reconocen a policías de Escobedo por su labor y trayectoria. (cortesía )

Gobierno de Escobedo destaca capacitación y respaldo policial

El encargado de despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, José Antonio Quiroga Chapa, señaló que contar con una corporación de primer nivel requiere proporcionar capacitación, respaldo y reconocimiento a los elementos por su trabajo.

La 4T norteña entiende algo muy sencillo: no podemos pedir policías de primera si no tratamos a los policías como elementos de primera. Hay que capacitarlos, respaldarlos y, cuando hay buenos resultados, también hay que reconocerlos. José Antonio Quiroga Chapa, encargado de despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo

Los elementos de seguridad reconocidos estuvieron acompañados por sus familias, quienes fueron testigos de la ceremonia en la que se destacó su esfuerzo, compromiso y vocación de servicio en favor de la seguridad del municipio.