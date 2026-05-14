Andrés Mijes logró que el Congreso de Nuevo León inmortalizara este 13 de mayo de 2026 el nombre del General Mariano Escobedo en el Muro de Honor con Letras Áureas, como parte de las actividades conmemorativas por el Bicentenario de su Natalicio.

Con este reconocimiento, el Poder Legislativo rindió homenaje a uno de los grandes defensores de la República y a una figura que, señaló Mijes, representa valores que dieron identidad al norte de México como el carácter, la disciplina, el trabajo serio y el compromiso con la Nación.

Andrés Mijes destaca vigencia del legado de Mariano Escobedo

Durante la Sesión Solemne celebrada en el Congreso de Nuevo León, Andrés Mijes aseguró que el legado del General Mariano Escobedo mantiene plena vigencia en una etapa donde el servicio público exige seriedad, visión de largo plazo y compromiso con la ciudadanía.

El alcalde afirmó que el General dejó una enseñanza basada en priorizar el servicio público y actuar con responsabilidad antes que buscar protagonismo político.

Asimismo, sostuvo que la 4T Norteña mantiene una raíz histórica y moral en la figura de Mariano Escobedo, al representar valores ligados a la identidad de Nuevo León como la disciplina, el trabajo bien hecho y el sentido de responsabilidad pública.

Mijes resaltó que las mejores etapas de Nuevo León han sido encabezadas por generaciones enfocadas en la seriedad, la construcción a largo plazo y el compromiso con el desarrollo del estado.

Congreso de Nuevo León reconoce importancia histórica de Mariano Escobedo

El Congreso estatal reconoció la contribución histórica del héroe norteño al inmortalizar su nombre en el Muro de Honor como un homenaje permanente a su papel en la defensa de la República.

Andrés Mijes destacó además que preservar la memoria histórica de quienes dieron rumbo al país es fundamental para fortalecer el presente y construir el futuro de las nuevas generaciones.

Andrés Mijes destaca legado de Mariano Escobedo en el Congreso de Nuevo León. (Cortesía )

Añadió que este reconocimiento busca impulsar valores como el patriotismo, la legalidad y el compromiso con México, principios que consideró fundamentales para el desarrollo del país.

También subrayó la importancia de mantener una visión donde el crecimiento económico, la responsabilidad social y el servicio público puedan avanzar de manera conjunta.

Actualmente, el Municipio de Escobedo impulsa actividades culturales, educativas y cívicas por el Bicentenario del Natalicio del General Mariano Escobedo, con el objetivo de difundir su vida, obra y legado histórico.