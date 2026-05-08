El Gobierno de Escobedo entregó este viernes 8 de mayo de 2026 a la Secretaría de Finanzas y Tesorería del Estado la documentación y comprobación de gastos correspondientes al Distribuidor Vial Triángulo Norte, con el objetivo de transparentar el uso de los recursos y aclarar la situación financiera del proyecto.

José Antonio Quiroga, secretario Técnico del Gabinete, y Jaime Zurricanday, tesorero municipal, presentaron ante la Oficialía de Partes los expedientes relacionados con los montos autorizados y pendientes para esta obra vial estratégica.

Escobedo transparenta recursos del Distribuidor Vial Triángulo Norte

Las autoridades municipales señalaron que existe documentación oficial que respalda la autorización total de 488 millones de pesos para el proyecto, aunque actualmente la Tesorería estatal solo reconoce una parte de esos recursos.

De acuerdo con la información presentada, desde 2022 el Gobierno estatal autorizó 173 millones de pesos para la primera etapa de la obra; sin embargo, actualmente solo se reconocen 108 millones. Además, para los ejercicios 2025 y 2026 fueron aprobados 315 millones de pesos adicionales.

El Municipio informó que hasta ahora ha recibido 255 millones de pesos, por lo que quedarían pendientes cerca de 232 millones por ministrar para continuar con el desarrollo completo de la infraestructura vial.

Asimismo, se detalló que el proyecto cuenta con una cuenta bancaria específica asignada por el Estado y que no se han recibido depósitos distintos a los ya reportados oficialmente.

Las autoridades municipales también señalaron que actualmente entregan comprobaciones de gasto por 259 millones de pesos, documentación que previamente no había sido recibida por la Tesorería estatal.

Escobedo entrega comprobación de gastos del Triángulo Norte al Gobierno estatal. (Cortesía)

Escobedo mantiene avance de obras pese a retraso en recursos estatales

Respecto al Fondo de Desarrollo Municipal, el Gobierno de Escobedo informó que para 2025 fueron autorizados 35 millones de pesos, aunque únicamente se han recibido 14 millones. A pesar de ello, el Municipio aseguró haber ejecutado y comprobado alrededor de 30 millones de pesos en obras y acciones relacionadas con este fondo.

Quiroga indicó que los trabajos del Distribuidor Vial Triángulo Norte continúan, aunque a un ritmo más lento debido a la insuficiencia de recursos estatales, por lo que se mantienen ajustes financieros para evitar la suspensión de la obra.

Además, recordó que las comprobaciones correspondientes a los ejercicios 2023 y 2024 ya fueron auditadas por la Auditoría Superior del Estado, sin observaciones relacionadas con el manejo de los recursos.

Finalmente, el Municipio reiteró su disposición al diálogo y a la transparencia, al señalar que toda la documentación y antecedentes del caso se encuentran disponibles para consulta pública.