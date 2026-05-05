La presidenta del DIF municipal de Escobedo, Yesi de Mijes, encabezó la entrega de sillas especializadas para jóvenes atletas en el municipio, como parte de una acción enfocada en fortalecer la inclusión y el acceso al deporte adaptado.

El apoyo surgió tras detectar la necesidad de niñas y niños que practican disciplinas como paradanza y básquetbol adaptado, quienes requerían equipo adecuado para continuar con su desarrollo deportivo.

Entrega de sillas impulsa talento deportivo en Escobedo

En esta jornada fueron beneficiados Maybel Muñiz, José Antonio Meza, Ángel Sosa y Estibaly Muñoz, quienes ahora cuentan con herramientas diseñadas para mejorar su movilidad y desempeño en sus respectivas disciplinas.

Sillas especializadas mejoran el desempeño en paradanza y básquetbol (cortesía)

Durante el evento, Yesi de Mijes destacó que este tipo de acciones buscan respaldar el esfuerzo de jóvenes que enfrentan retos adicionales en su vida diaria, pero que mantienen su compromiso con el deporte.

Asimismo, señaló que el objetivo es acompañar a las y los atletas en su proceso, facilitando condiciones que les permitan competir y desarrollarse en igualdad de oportunidades. Además, subrayó que este apoyo forma parte de una política social enfocada en atender de manera directa las necesidades de la población, con un enfoque humano y cercano.

Sillas especializadas mejoran el desempeño en paradanza y básquetbol (cortesía)

Con esta entrega, el gobierno de Escobedo reafirma su compromiso con la inclusión y el fortalecimiento del talento local, apostando por acciones que generen oportunidades reales para las y los jóvenes.