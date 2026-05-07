El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, inició la construcción de un par vial con la pavimentación de la Avenida Constitución, una de las conexiones más importantes del municipio para mejorar la movilidad en el norponiente y la zona metropolitana.

Acompañado por vecinos del sector Alianza Real, el edil arrancó la obra en la que se invertirán más de 25 millones de pesos y que beneficiará de manera directa a más de 100 mil personas.

Andrés Mijes fortalecerá movilidad en Escobedo con nuevo par vial en Avenida Constitución

Andrés Mijes destacó que esta obra forma parte de la estrategia de la 4T Norteña para mejorar la calidad de vida de las familias mediante proyectos de infraestructura y movilidad.

La pavimentación de la Avenida Constitución complementará el Circuito Vial Norte, impulsado en la zona norponiente para agilizar los traslados y mejorar la conectividad.

El circuito contempla vialidades como:

Sendero Divisorio

República Mexicana

Chocolate

Águila Real

Lateral del Periférico

Los trabajos en el cuerpo sur abarcarán más de un kilómetro lineal de la Avenida Constitución, en el tramo comprendido entre Artículo 72 y República Mexicana, equivalente a 11 mil 424 metros cuadrados de nuevo pavimento.

Andrés Mijes destacó que la 4T Norteña impulsa proyectos de infraestructura enfocados en facilitar la movilidad y generar mejores condiciones de desarrollo para las familias de Escobedo.